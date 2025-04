ŠEŠELJ O ASTROLOGIJI: Glupost, satanska tvorevina

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je astrologija satanska tvorevina.

Foto: Printskrin Pink TV

- Ja u to ne verujem. U to nikada nisam verovao. Kakva natalna karta?! To su gluposti - kazao je Šešelj.

Lider radikala kaže da je nekada slika neba ljudima izgledala statična.

- Astrologija nema nikakvog smisla - kazao je predsednik SRS za TV Pink.