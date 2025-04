"NE DAMO SRBIJU!" PRIPREME U PUNOM JEKU: Beograd se sprema za svenarodni skup - Centralni dan u subotu (FOTO/VIDEO)

Napreduju i radovi na postavljanju centralne bine ispred doma Narodne skupštine, a postavljen je i slogan svenarodnog skupa "Ne damo Srbiju!".

U Bulevaru kralja Aleksandra postavljaju se manje bine pred svenarodni skup od koji se održava od 11. do 13. aprila.

Danas je na ulicama Beograda počelo postavljanje štandova za svenarodni skup.

Pogledajte kako trenutno teku pripreme:

Kako su naši foto-reporteri zabeležili na terenu, započeto je postavljanje glavne bine ispred Narodne skupštine.

Takođe, postavljena je bina i na Trgu Nikole Pašića, a od jutros su na određenim pozicijama na platou ispred Skupštine postavljeni i zatvoreni štandovi.

Za svenarodni skup biće postavljene ukupnotri bine - centralna, ispred Narodne skupštine, i dodatne dve bine - jedna na Trgu Nikole Pašića, a druga kod Crkve Svetog Marka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučiću petak, 11. aprilaće sa narodom nositi najveću zastavu koja će biti razvijena na ulicama Beograda.

Centralni dan biće u subotu, 12. aprila, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Srbije Alekasandar Vučić.

Tokom ova tri dana, građani će imati priliku da učestvuju u brojnim aktivnostima, a sve će kulminirati predstavljanjem nove političke platforme i izborom imena Pokreta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneće pet zahteva u subotu -to će biti zahtevi sabora.

Kako su prethodnih dana u svojim gostovanjima najavljivali ministri u tehničkoj vladi, poseban akcenat biće na direktnom kontaktu građana sa državnim vrhom biće organizovani punktovi gde će svi moći da postave pitanja, i ostave pisma predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali i da ukažu na određene probleme, te da ocene rad ministara, ali i celokupnog javnog sektora.

Foto: Nenad Živanović

Podsetimo,Srbi sa Kosova i Metohije već pet dana pešače ka Beogradukako bi učestvovali na velikom narodnom skupu i dali podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Oni su juče stigliu Gornji Milanovac, gde ih je dočekao veliki broj meštana, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

Svoje pešačenje za juče završili su kasno uveče, nadomak Ljiga.

Profesor Petrov: Nadam se jednom svetlu koje će nas izvesti iz ovog sivila u kojem smo živeli 5 meseci

Sudija Ustavnog suda i profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, dr Vladan Petrov, kazao je za "Novosti" šta očekuje od predstojećeg sabora i zašto je on važan.

- Ne vidim to kao političko, stranačko, već narodno okupljanje, sveopšte okupljanje svih Srba i drugih građana naše države, kaže profesor Petrov i nastavlja - Taj sabor shvatio sam kao jedan poziv da se građani Srbije, nezavisno od stranačke orjentacije, uključujući i onaj deo koji je neopredeljen, u ta tri dana nađu na ulicama Beograda i pokušaju da pokažu jednu Srbiju koja želi da živi. Srbiju koja je otvorena za različitosti. Taj pokret, to ja vidim tako, kao pokušaj da se saberu naše tradicionalne vrednosti u ovom dobu koje je puno do sada neviđenih izazova. Te tradicionalne vrednosti su država, poredak, u najširem smislu, sabornost sa svim različitostima, kroz otvoren dijalog, i svakako, reč koja se danas nekako kod mnogih pohabala, ali kod pravih ljudi nije izgubila vrednost - patriotizam, rodoljublje, spremnost da se ljudi bore mirnim putem, putem institucija za jaču Srbiju.