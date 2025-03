PROFESOR ANTIĆ: Odričem se plate u korist Lompara, da plati sam putovanja kroz Srbiju, a ne da putuje sa ProGlasom (VIDEO)

PROFESOR Čedomir Antić izjavio je da se odriče plate u korist profesora Mila Lompara, kako bi platio putovanja kroz Srbiju.

Foto: Printskrin

- Slušam pre neki dan prof. Mila Lompara. Dakle, on koji se toliko trudio da se izdigne iznad situacije on sad raspravlja o tome da li je meni jedini cilj da dobijem platu. I on moli, kaže: 'dajte Čedi Antiću platu'. Zamislite! Umesto da kaže, 'hajde molim vas otvorite N1 za Čedomira Antića, Čedomir Antić ne gostuje tamo 5 godina'. Zabranili mi da gostujem zbog slobodne misli! I šta ja treba sad sa kažem prof. Lomparu? Evo, ja ću se odreći ove martovske i sledeće plate, da platim "Srpskom putu" (organizaciji Mila Lompara), da plate sami sebi da idu po Srbiji a ne da idu sa ProGlasom, da im ne daj Bože ne plati neki fond koji finansira isti onaj ko finansira i NATO! Znate, imamo mi iz Crne Gore 'cetinjskoj jasnovica' - Amfilohija, a ovde vidimo da imamo 'vračarskog slabovica' - kazao je Antić.

ČEDOMIR ANTIĆ ŠUKN'O MILU LOMPARU: "Odričem se plate u korist Lompara, da plati sam putovanja kroz Srbiju a ne da putuje sa ProGlasom!"



Profesor Čedomir Antić - istoričar:



"Slušam pre neki dan prof. Mila Lompara. Dakle, on koji se toliko trudio da se izdigne iznad situacije on… pic.twitter.com/crtZACOzyE — Detektor laži (@LaziDetektor) March 31, 2025