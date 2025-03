"FAŠIZAM KAO TAKAV" Brnabićeva osudila napad na dečaka u Novom Sadu - "A rektori, dekani – ćute..."

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Republike Srbije Ana Brnanić na svom zvaničnom Iks profilu oglasila se povodom sinoćnem incidenta u Novom Sadu.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

"Fašizam kao takav.

Povod za sinoćnji incident u Novom Sadu je bilo vređanje, a onda i fizički napad na dečaka od 12 godina romske nacionalnosti i to po nacionalnoj osnovi! Bio im je kriv zato što je Rom, pa je i on okarakterisan kao „ćaci“! Do ovoga su dovele podele koje su sami inicirali i inspirisali – podele na „studente“ i na „ćacije“, a „ćaci“ su svi oni koji su se usudili da imaju drugačije mišljenje, drugačije stavove, oni koji su se usudili da kažu da su protiv nasilnih blokada, da žele da nastave da studiraju. Danas kao „ćaci“ završavaju svi koji su na bilo koji način drugačiji, pa i po boji kože. Tako je dečak romske nacionalnosti postao „ćaci“.

I što je najstrašnije, na jučerašnjem protestu u Novom Sadu ta poruka je ponovo poslata putem transparenta-vodilice na kome je pisalo „Ko ne skače, taj je ćaci“. Ponovo podele – svi koji su drugačiji, svi koji se po bilo čemu ne uklapaju u blokadersku ideologiju, svi oni su „ćaci“. Nema to veze sa studentima koji žele da uče. Fašistički model ponašanja jednostavno mora da počne sa targetiranjem određene grupe. Neko mora da bude prvi. Nacisti su počeli sa Jevrejima, ali se nisu na njima zaustavili. Tako je i pejorativ „ćaci“ inicijalno bio namenjen studentima koji žele da uče, ali se vrlo brzo (kao što to obično biva) širio i na druge kategorije koji blokaderima iz bilo kog razloga „smetaju“ – sledili su roditelji koji misle da je deci mesto u školama, zatim prosvetni radnici koji bi da drže nastavu, a sada su „ćaci“ i ljudi koji se razlikuju po boji kože i nisu stereotip „elite“.

I nakon ovog rasističkog napada od strane mortus pijanih blokadera, neki mladi ljudi su se okupili, nijednom rečju nisu osudili napad na dečaka, već su nastavili sa fašističkim parolama „ko ne skače, taj je ćaci“. Pa onda – ili ćeš da skačeš ili ćemo da te bijemo, maltretiramo, targetiramo na društvenim mrežama, vređamo. Nasilje u Nišu je bila pokazna vežba.

A rektori, dekani – ćute. Ćute u strahu da slučajno ne budu i oni okarakterisani kao ćaci. I – čemu da se sutra nadamo, ako danas ne dignemo glas protiv mržnje i podela?", napisala je Brnabićeva.

Fašizam kao takav.



Povod za sinoćnji incident u Novom Sadu je bilo vređanje, a onda i fizički napad na dečaka od 12 godina romske nacionalnosti i to po nacionalnoj osnovi! Bio im je kriv zato što je Rom, pa je i on okarakterisan kao „ćaci“! Do ovoga su dovele podele koje su sami… — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 29, 2025

BONUS VIDEO:

ŠTA SE DESILO U NOVOM SADU? Studenti maltretirali Rome i isprovocirali tuču