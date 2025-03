"NE RAZUMEM NAJAVLJENU BLOKADU BRANKOVOG MOSTA" Vučević: Nikakve veze nema sa tragedijom od 1. novembra

PREDSEDNIK Vlade Srbije u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je danas da ne razume najavljenu blokadu Brankovog mosta jer se, kako je rekao, na taj način samo kažnjavaju građani, a ništa ne rešava i pozvao studente koji blokiraju fakultete da razgovaraju sa institucijama.

N.SKENDERIJA

Komentarišući najavljenu blokadu Brankovog mosta, Vučević je naveo da to ne podržava, ne odobrava i ne razume.

- Nikakvog to smisla nema, svakako to nisu mirni protesti i ništa politički neće rešiti. Samo će izazvati nervozu, a to je u duhu njihove parole 'pumpaj'. Pitaj Boga šta pumpaju, osim što nerviraju građane. Ako je cilj da iznerviraju građane uspeće, a ako je cilj da se Srbija vrati unazad neće uspeti - rekao je Vučević, odgovarajući na pitanje "Novosti", u Ćićevcu gde je obišao novoizgrađeni vrtić.

On je pozvao studente u blokadi da razgovaraju sa institucijama, kao i sa studentima koji hoće da studiraju, a ne da se prave razlike.

- To bi bila moja poruka kao predsednika Vlade. Sa blokadom mosta kažnjavate građane i ništa ne rešavate. Nikakve veze nema sa tragedijom od 1. novembra. Treba da razgovoramo i smirujemo tenzije u društvu. Kako će Srbija da ide, jedino mogu da odluče građani - rekao je Vučević.