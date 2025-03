VUČEVIĆ NA OTVARANJU VRTIĆA U ĆIĆEVCU "Srbija brine o najmlađima - u ovaj objekat uloženo je 190 miliona dinara" (FOTO/VIDEO)

-Ovo je možda za nekoga ne tako veliki objekat ali za nas je značajan u smislu da se Srbija gradi, radi i stvara ali pre svega brine o najmlađima.

Sjajna je vest ovo što je rekla ministarka Slavica Đukić Dejanović, da nema liste čekanja u vašoj opštini, a ja vam želim da nam fale mesta i da moramo da razmišljamo o novim projektima to je najveća pobeda, to je možda mač sa dve oštrice kada kažete priču ili kada govorite o listi čekanja, sa jedne strane morate da širite kapacitete da gradite nova obdaništa, nove sobe, ustanove ali sa druge strane kada vidite da ima dece za upis onda znate da život teče, život postoji to je najvažnije.

Nismo se ovde okupili zbog objekta nego zbog dece, vaspitačica, roditelja to je suština objekat služi ovoj nameni, a namena je da deca imaju najbolje uslove da se igraju, vaspitaju i spremaju za dalje odrastanje.

Verujem da će Slavica Đukić Dejanović uspešno završiti projekat sa svetskom bankom i ostale opštine. Gradimo 23 obdaništa, neka su izgrađena neka će biti - rekao je Vučević

Ističe da je u ovaj objekat uloženo gotovo 190 miliona dinara, a da ima 10 grupa i 200 mališana.

- Demografski uslovi i demografski potencijal je sve, bez ljudi ne vredi ništa, ni najbolje ustanove ni najbolji objekti ni najsavremenija tehnologija ako nemate ljude, prosto sve što se radi radi se zbog ljudi posebno za one najmlađe i najosetljivije.

Ako ne promenimo razmišljanje po tom pitanju bojim se da će se Srbija za 20, 30 do 50 godina suočiti sa velikim izazovima.

Šta znači demografija videli smo po pitanju naše uže pokrajine Kosova i Metohije, nekome se možda čini da to nije dobar primer, ja kažem da jeste i danas vam se možda ne čini kao nešto realno ali za 20, 30 do 50 godina stvari mogu da se promene i budu mnogo teže nego što su danas.

Ne govorim u negativnom kontekstu zaista je fantastičan povod ja samo želim da sve nas opomenem počevši od sebe da moramo mnogo toga da radimo da nam se rađa više dece, da ljudi o tome otvorenije pričaju, da se ne čeka četrdeseta godina života da se ljudi odlučuju za porodice - rekao je Miloš Vučević.

Vučević ističe da je sada mladima lakše da reše stambeno pitanje i da je veliko interesovanje za kreditnu podršku od države.

