VUČIĆ SE OBRATIO IZ BRISELA: Uspešan dan za Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Foto: Printscreen

Istakao je da su razgovarali o svim važnim pitanjima, saradnji, situaciji na KiM i odnosima koje imaju Vojska Srbije i Kfor, kao i o situaciji u BiH i ocenio da je to bio "jedan uspešan dan za Srbiju".

- Pokazali su veliko poštovanje prema Srbiji i zahvalan sam im na tome, dva sata i 40 minuta je gotovo trajao večerašnji sastanak i večera. Imali smo prvo u četiri oka sastanak, a zatim sastanak sa delegacijama - rekao je Vučić.

Naglasio je da su razgovarali i o situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i svim važnim gorućim pitanjima sa osnovnim ciljem kako da se sačuva mir i stabilnost regiona.

- To je za nas od presudnog značaja. O svemu smo govorili, naravno o geopolitičkoj situaciji i verujem da je bilo korisno za Srbiju. Nadam se da nije bilo beskorisno ni za generalnog sekretara NATO-a gospodina Rutea. U svakom slučaju verujem da je to bio jedan uspešan dan za Srbiju u Briselu - rekao je Vučić.

O memorandumu Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova

- Reč je o kršenju subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 96. godine. Videli smo po reakcijama iz Hrvatske i nekih drugih delova regiona da njih to mnogo ne interesuje. Uveren sam da NATO nije bio obavešten, da im nisu čak ni rekli koji su sporazumi prekršeni. Ne mislim da će zbog toga da brinu ni Priština, ni Zagreb, ni Tirana. Naše je da ukažemo i Ruteu i ljudima u NATO da to jeste kršenje onoga što je poštovalo još od 1996. godine. Naše je da razumemo realnost i da se u skladu sa tim pripremamo za budućnost. Razumeli smo i političku i vojnu i svaku drugu porku. Nema tu neke velike filozofije. Od kuknjave i žalopojki niti šta imamo, niti šta možemo da - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje o bezbednosnom memorandumu potpisanom između Hrvatske, Albanije i lažne države Kosovo.

O navodnoj upotrebi zvučnog topa na protestu u Beogradu

- Imate snimak da je zvučni top upotrebljen protiv demonstranata? Znam ja o čemu vi pričate, a pričate o glupostima. Ubeđujete me da taj zvučni top koji se nije pomerio od Skupštine neko upotrebio. Nije ga upotrebio niko. I niko ga nigde nije upotrebio, pošto mi niste pokazali nijedan dokaz. Ne možete da pronađete dokaz za nešto što ne postoji. I odlično to znate, nego se bavite trikovima i marifetlucima koji su veoma opasni. Kada vas tera onaj kriminalac da to radite nemojte, odbijte to! Vi to niste videli nigde. Gde je stajao taj top koji ste pucao, kad ste videli? To ste izmislili, to se nije dogodilo. Nijedan strani stručnjak stvarni to nije rekao, osim što su rekli ovi Crtini stručnjaci da je "vorteks", a mi "vorkets" nemamo nijedan uvezen nikada u istoriji. Svi strani stručnjaci su jasno rekli da nigde nije bilo nikakvoig zvučnog topa. Ali zašto je to vama potrebno? Zato što više ne znate šta ćete sa sobom, ne bi li pokušali da produžite dejstvo obojene revolucije. I pošto znate da to nije istina, onda jedna laž drugu sustuže. Znaju ljudi da ja govorim istinu. Znate i vi i svi drugi, ali je to potrebno da bi se srušila Srbija i da bi najgori lopovi koji će sutra da se pojave u Skupštini i da kažu "formiranje prelazne vlade suštinski cilj i interes", došli na vlast bez izbora i bez narodne volje, pošto ne mogu da pobede na glasanju ni u Parovima i Zadruzi, a kamo li na izborima. Jer majka rođena za njih da glasa neće. Rekao sam vam suštu i preciznu istinu. A što proglašavate teroriste nekoga zato što imate megafone i zvučne topove, jel su to Grčka, Francuska, SAD teroriatičke države koje imaju takve mašine? Mi ih nikada na našem stanovništvu upotrebili nismo - dodaje on.

Kaže da su testirana obaveštenja - "odmaknite se od ograde".

- I svako je to video, čuo i bilo je jasno. Ja svoju reč držim, za razliku od vašeg gazde, vlasnika televizije i za razliku od opozicionih političara čija reč ne znači ništa. Ovo im je gluplje od kokošaka iz Morovića, i od sad će biti Morović-megafon opozicija i ništa više od toga - naveo je predsednik na ponovno pitanje o navodnom korišćenu zvučnog topa na protestu u Beogradu.

Foto: Printscreen

O zboru naroda i promeni vlasti na ulicama

- Jel Dimitrije Ljotić vaskrsao iz groba? Jel bio prisutan? To je ljotićevska zamisao. Stara mešavina boljševičko-fašističkih ideja - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje o zboru građana održanom na Vračaru.

- Neće da izbore, nego na zborove? U svim normalnim zemljama odluke se donose na izborima, a ne na ulici. Oni bi da iskoriste studente blokadere. Pogledajte kakva je to igra teška za studente blokadere. Dobar deo njih bi voleo da u tome učestvuje, ali znaju da čim uđu u to, da postaju Đilasovi pijunu. Kada postajete Đilasov pijun i kada narod sazna da radite za Đilasa, Mariniku i ostale, 30% ljudi odmah odlazi, gubite široki obuhvat koji ste imali. To im se ne čini, a istovremeno bi voleli da još nešto probaju na ulici. +Šta god probali na ulici neće proći. Ili će biti formirana vlada u skladu sa voljom većine i zakonima naše zemlje. Ili neće proći pa ćemo da imamo izbore. A prevarantska prelazna vlada možda i bude ako ljudi iz SNS-a mene ne budu želeli da slušaju, i kažu "ne interesuješ nas, mi ćemo da donesemo odluku mimo tvoje volje". Moguće je da budu u pravu, moguće je da im neko izađe u susret, ja neću... Ne postoji taj koji na to može da me natera. Svoj sam život posvetio slobodi Srbije, borbi za Srbiju i napamet mi ne pada da se povinujem najgorima u Srbiji. Na to ne može da me natera ni N1 ni RTS, niti bilo kakve pretnje. Ni meni ni mojoj deci. Ni oni koje mi plaćamo i koji ne smeju da se mešaju na politiku, a mešaju se svaki dan na brutalan način, obmanjujući javnost o svemu što se zbiva u Srbiji, mislim na RTS. I nikakav problem nemam da im u lice kažem da ću da se borim dok sam živ protiv takvih prevaranata i ljudi koji su već razarali našu zemlju, iništili je, doveli je do prosjačnog štapa... Mnogo godina nam je bilo potrebno da je pomognemo i nećemo da je vraćamo na isto mesto gde je bila nekada i što smo davno prevazišli - rekao je Vučić.