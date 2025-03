ZAŠTO SU IZMISLILI PRIČU O ZVUČNOM TOPU: Razotkrivanje manipulacije - ovo je plan onih koji žele da provedu obojenu revoluciju u Srbiji

SPIN majstori obojene revolucije koju pokušavaju da provedu u Srbiji, plasirali su zajedno sa teoretičarima zavera i grupama za pritisak, a u vlasništu tajkuna Dragana Šolaka, priču da je na protestima koji su se održali 15. marta u Srbiji korišćen zvučni top. Snimci koji su preplavili društvene mreže i Šolakove medije pokazali su nadrealnu scenu: usred tišine za žrtvama, neka nepoznata sila, praćena čudnim zvukom, duž Ulice kralja Milana "seče" napola masu koja panično pokušava da beži od nepoznatog. Politički analitičari u razgovoru za "Novosti" otkrivaju o čemu se zapravo radi i kome je bilo potrebno da napravi novi atmosferu haosa u našoj zemlji, iako je jasno da nije korišćen nikakav zvučni top.

- Mislim da je preksinoć 99 odsto građana Srbije po prvi put čulo da postoji nekakvo oruđe ili oružje koje se zove "zvučni top", i to je jedna prednost na koju su inicijatori "Majdana" u Srbiji i računali. Dakle ljudi nemaju blage veze šta je to, ne znaju čestito ni šta je artiljerijski top, a kamoli zvučni top ili neko slično sofisticirano oružje - ističe analitičar Ognjen Karanović u rezgovoru za "Novosti" i nastavlja:

- Pokazalo se da je taj skup održan 15. marta zapravo bio neuspešan. Inicijatori i organizatori tog okupljanja očekivali su da će doći do nekakvog prevrata, da će doći do nekakvog državnog udara, međutim taj državni udar je osujećen koji dan ranije kada je otkrivena novosadska grupa terorista koja je osmislila plan o preuzimanju državnih institucija. To otkriće i pokazana čvrstina kako predsednika Aleksandra Vučića, tako i drugih državnih organa u vezi sa namerom da se zaštite državne institucije, mislim da je osujetila jedan veći deo organizatora, kako u inostranstvu, tako i kod nas - rekao je Ognjen Karanović.

Istakao je, da je sa jedne strane to izazvalo apatiju, razočarenje i šok kod mnogih opozicionara koji su tog dana bili na demonstracijama.

- Sa druge strane činjenica da nisu ni prokomentarisani zahtevi studenata iz novembra još prošle godine, niti činjenica da su ti zahtevi realizovani odnosno ispunjeni, govori nam da je u stvari pročitan jedan tekst od strane nekolicine studenata na tom skupu u kome nije bilo ama baš ničeg, osim nekih univerzalnih želja ljudi za lepim vremenom, prolećem, univerzalnom pravdom, istinom, zaštitom dostojanstva. Naravno sve su to važne kategorije, važni segmenti života bilo kog pojedinca ili kolektiviteta ali kada govorimo o političkoj krizi, obojenoj revoluciji taj govor nije imao nikakvu funkciju. Ja sam se odmah upitao zbog čeka nisu izrečeni makar novi zahtevi, toga sam se i uplašio i baš sam javno kazao da će biti isceniran neki novi incitent koji bi trebao da posluži kao generator za produžetak krize i agonije - istakao je Karanović.

Kako kaže upravo tada se dogodio i spin o incidentu koji je kasnije prozvan napadom "zvučnim topom" na "mirne građan"e.

- Na samom početku prvih nekoliko sati mislim da su svi bili zbunjeni i šokirani, zbog činjenice da neko uopšte spominje "zvučni top" i da neko uopšte spominje da se desio napad na studente od strane predpostavljamo vlasti - to je bio narativ koji je odmah zaživeo na Šolakovim tajkunskim medijima, i nekim regionalnim medijima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Prištini - navodi on.

Karanović objašnjava da su paralelno sa medijskim spinom krenuli da se pojavljuju snimci iz ulice Kralja Milana.

- Videli smo veliku grupu ljudi koja se u jednom trenutku sklanja levo i desno na trotoar sa ulice, a pre toga studentski redari skidaju svoje oznake i žurno napuštaju odnosno beže sa tog skupa. Videli smo komešanje kod redara i njihov beg sa samog skupa što je izazvaloi zbunjenost i strah kod ostalih ljudi koji su se tu nalazili i koji su reagovali na specifičan način, sklanjanjem u stranu. Prvo su se u stranu sklonile nekoliko desetaka ljudi, a zatim su to učinili i ostali. To je stvorilo utisak da je neka "sila" nečujna i nevidljiva protutnjala kroz ulicu Kralja Milana. Ono što mi ostali koji nismo učestvovali na demonstracijama dakle, većinska Srbija, nije uspela da vidi tu silu niti da je čuje - rekao je Karanović.

Takođe je napomenuo da su stručna vojna lica i eksperti za naoružanje objasnili da kada dođe do upotrebe "zvučnog topa" on je i te kako vidljiv i i te kako "zvučan". Dakle nije moguće ne zabeležiti njegov zvuk koji je za ne znam koliko jedinica jači od standardnog zvuka koji ljudi mogu da podnesu.

- Da je došlo do upotrebe "zvučnog topa" mi bismo na licu mesta videli povređene ljude koji verovatno ne bi bili u stanju da ustanu sa zemlje, videli bismo ljude koji se hvataju za glavu i uši pokušavajući da se zaštite na taj način. Ništa od toga nismo videli što ukazuje da nije bilo nikakvog zvučnog topa. Ne zaboravimo da su odmah to veče optužili neke visoki funkcionere policije, da su oni lično izvršili taj napad i da je on izvršen sa zgrade Predsedništva. Naravno pokazani su snimci Predsedništva i videlo se da tamo apsolutno nije bilo nikakvog sličnog naoružanja. Videli smo snimak čoveka koji drži tu anti-dron pušku koja ne može povrediti nikoga i koja je bila usmerena ka nebu kako bi zaštitila Predsedništvo od rojeva dronova koji su se nalazili u okolini Predsedništva što je naravno obaveza nadležnih organa. Oni se koriste isključivo za dronove da bi odvratili prisustvo dronova u zaštićenom području - jasno je naglasio Karanović.

Istakao je da smo videli anti-dron pušku u toku dana, a "incitent" koji je prikazan na televizijama i u medijima, posebno Šolakovim, se događa noću.

- Kada je sve to propalo i kada je bilo potpuno jasno da se zapravo osim panike i masovne histerije ništa nije dogodilo onda ta priča dobija nekoliko različitih krakova. Juče se pojavila vest da je neki čovek preminuo od posledica dejstva zvučnog topa, a onda kada proverite sve izveštaje iz bolnica nadležnih organa tih zdravstvenih ustanova onda vidimo da niko nije preminuo. Dakle bilo je povređivanja na tučama, pogotovo u onoj masovnoj tuči koja se dogodila između onih koji su protestvovali ispred Skupštine. Prijavljenih povreda koje su eventualno nastale na tom lažnom incidentunije nije bilo. Međutim, eto ta priča o čoveku koji je navodno preminuo, ona se pojavila u medijima ali i ubrzo nestala, jer je verovatno je nju lako proveriti. Tek, dvadesetčetiri sata kasnije počeli su aktivisti, kako studenata plenumaša tako i opozicionih stranaka, da se javljaju zdravstvnim centrima i da prijavljuju da imaju neke tegobe, mučnine... - kaže Karanović.

Analitičar Karanović objasnio je zbog čega se pojavila spin priča o zvučnom topu, kao i kome je ona bila potrebna.

- Setimo se Majdana. Kada se proširila vest da je Viktor Janukovič upotrebio oružje protiv građana koji tu protestuju, što je izazvalo novi talas demonstracija, novi talas besa, mržnje koji se onda izlio na institucije i praktično srušio državu - ističe Karanović i dodaje da je organizatorima obojene revolucije u Srbiji bio potreban neki incident koji bi generisao nastavak krize, jer definitivno je prepumpavanje dovelo do ispumpavanja.

- Sada je potrebno produžiti tu krizu, motivisati ljude da nastave sa demonstracijama, a kako to da učinite, pa tako što ćete reći da je napravljen novi incident i da su ljudi povređeni iako su samo mirno protestvovali, a što to ne možete dokazati ni na jedan način prosto postoje samo dokazi da se to nije dogodilo. Onu stranu koja želi nastavak krize i rušenje države njih to i ne zanima, oni su postigli svoj efekat i sada će pokušati mobilisati, generisati i integrisati demonstratorski deo političkog tela u Srbiji za neke nove pohode. Sve u nadi da se desi taj konačni prevrat i da obore sa položaja predsednika Aleksandra Vučića, ne bi li time oborili Srbiju i to je poenta tog nazovi incidenta - jasno je rekao Ognjen Karanović. - Niko se ne pita i ne upotrebljava logiku sa te strane, zašto bi vlast u najširem kontekstu te reči napravila takav jedan incident, upotrebila oružje, bilo kakvo oružje protiv demonstracija u trenutku kada se one završavaju, znači sve je završeno vlast nije upotrebila nijednu meru da spreči dolazak demonstranata, da spreči te proteste, niti je u višesatnim protestima ili višednevnim protestima nije upotrebila nijednu meru kako bi suzbila demonstracije ili na bilo koji način ograničila. U trenutku kada su one bile na kraju, kada se već znalo da će uskoro početi da se razilaze ljudi onda neko upotrebljava anti-dron pušku ili zvučni top, da bi šta konkretno učinili? Rasterali masu sa ulice u Kralja Milana, a ceo centar grada je bio prekriven desetinama hiljada ljudi, zašto bi to neko uradio? Šta je smisao? Zašto bi vlast posle višemesečnog uzdržavanja od intervenisanja, odnosno od sprovođenja zakona na koje je obavezna, zašto bi u tom trenutku odlučila da odstupi od tog svog principa i učini nešto tako - zaključuje Karanović.

Srđan Graovac, politički analitičar i istoričar, kaže da bez obzira što se na protestu 15. marta okupio veliki broj ljudi, da je energiju protesta na neki način trebalo održati dalje.

- Svako ko se razume u ove stvari i u to kako funkcionišu protesti i kako funkcioniše održavanje energije mase, dobro razume da nakon toga prirodno sledi osipanje, opadanje, pad energije, jer vi ne možete bez političke artikulacije održavati masu ljudi. Cela poenta je u tome da je bila neophodna politička artikulacija. Pošto te političke artikulacije i dalje nema, onda je jedino preostalo, onima koji sve ovo organizuju, da pronađu novi način kojim će pokušatu da održavaju tu masu i energiju kako bi se sprečio taj prirodan pad koji sledi posle pražnjenja energije u prazno. Taj sledeći način i to što treba da bude je upravo ta priča o "zvučnom topu", koji treba da kaže da zla vlast zvučnim topom gađala mladost Srbije, studente Srbije da to bude nešto što će poslužiti kao sredstvo nove mobilizacije ljudi i mase, generisanje nove mržnje i održavanja te energije koja neminovno mora ići ka padu - rekao je Graovac i naglasio da je u tome suština cele priče oko "zvučnog topa". - Ono što je jasno je da vlast nije sprečavala skup, nije pravila barikade ispred Beograda da ljudi ne mogu da odu na skup, da se vlast trudila da obezbedi skup maksimalno kako ne bi došlo do bilo kakvog incidenta a o čemu svedoči veliki broj policije - navodi Graovac i dodaje da je besmisleno da bilo ko iz vlasti upotrebi "zvučni top" u trenutku nakon 15 minuta tiše, a kada bi masa krenula da se razilazi.

- Ovo je klasičan primer dezinformacije koja je u službi u ovom slučaju širenja i generisanja mržnje koja treba da bude sredstvo održavanja energije mase koja prirodno počinje da se prazni posle toga što nije došlo do adekvatne artikulacije, velika su očekivanja ljudi na jednom mestu, a onda se ne desi ništa - ističe Graovac.

Takođe dodaje da kada generišete takvu atmosferu i govorite te zlokobne reči "pumpaj, pumpaj" nešto mora da dođe kao posledica toga i onda kada dođete i ne desi se ništa naravno da imate razočarenje kod ljudi, jer ste stvorili kod njih atmosferu da nešto treba da se desi, niste im rekli šta, ali ste im pustili maštu kod svakog od njih šta bi on želeo da se desi.

- Imamo pojedince koji su želeli da dođe do promene vlasti, pojedince koji su želeli da preuzmu vlast, pojedince koji su želeli haos i pošto se ništa od toga nije desilo onda su se upitali šta smo mi uopšte ovde bili? Koja je svrha svega ovoga? Koja je poenta? Zato su smislili novu poentu, a to je "da zla vlast puca nekim zvučnim topovima na ljude i protiv te vlasti se mora boriti". Ovo sve jednostavno ide u tom pravcu. Čini mi se da će neko pokušati čak i više da usmeri u pravcu vlasti, da kažu "studenti se nisu obazirali na vlast, a sada posle ovoga eto imaju opravdanje da direktno napadnu vlast i da traže smenu vlasti". Suštinski sve to pomalo naivno deluje i pomalo smešno tako da ja ponavljam u to može verovati samo neko ko je izuzetno naivan ili zlonameran.