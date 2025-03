"PONOSAN SAM NA POLICIJU I BEZBEDNOSNE SLUŽBE" Vučić poslao jasnu poruku posle protesta: Većinska Srbija ne želi obojenu revoluciju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima posle protesta blokadera, plenumaša i opozicije.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić je izrazio zadovoljstvo u ime svih građana Srbije kao predsednik Republike što je održan jedan veliki protest.

Ističe da je bilo ogromne negativne energije, besna i gneva prema vlasti, ali nije bilo poginulih ili teže povređenih.

Saopštio je da je povređeno 44 lica koja se nalaze u UC, a ukupno 56 lica je povređeno.

- Ukupno 44 lica se nalaze u Urgentnom centru, 11 na Kliničko bolničkom centru Zvezdara, 1 u Zemunu, ukupno 56 lica - otkrio je Vučić.

Naveo je procene tri različite službe u našoj zemlji, od vojne da je bilo 88.000 ljudi do policije da je bilo 107.000, dok je BIA procenila nešto između.

- Posebno sam ponosan na policiju i bezbednosne službe koji su odradile veliki posao u prethodnim danima, kao predsednik zemlje sam ponosan kako su obavili svoj posao posle dana i nedelja nespavanja - kazao je on.

Foto: Printskrin TV Pink

Navodi i da su 22 lica uhapšena, zbog toga što su činili krivična dela protiv imovine kako drugih lica tako i Republike Srbije, zbog napada na policajce i na druga lica.

Sramotne su optužbe da je neko koristio zvučni top, a na fotografiji je antidron puška, objasno je.

- Posebno veliki broj ljudi je stigao iz unutrašnjosti zemlje, iznenađujuće veliki broj ljudi je došao iz unutrašnjosti, kako sa severa, tako i iz centralne Srbije - rekao je on.

Ukazao je na uništenje traktora srpskih domaćina i kaže da nisu bili usmereni protiv nekoga, već su tu bili da zaustave haos.

- Mi nismo pendrek podigli i upotrebili danas. Trpeli su policajci i pretrpeli sve. Ubačeno je u Pionirski park preko 60 topovskih udara, baklji. Bilo je mnogo nasilja još od juče. Oštećeno je i uništeno više od 100 traktora. Kad imate masu ljudi, onda je potrebno da imate nešto što može tu masu da zaustavi da bi se sprečio sukob sa decom u Pionirskom parku, da bismo zaštitili živote. Sva lica koja su učestvovala u tom uništavanju biće privedena i odgovaraće za krivična dela - rekao je Vučić.

Ovaj skup danas nije bio prijavljen, mnogo problema smo zbog toga imali, ističe.

- Mudro i pametno smo, ne nasedajući na trikove da selimo naše snage, kao što su pokušavali da nam to nacrtaju preko kriminalnih medija i tajkunskih, kroz lažne vesti, da sačuvamo stabilnost. Čestitam na mudrom pristupu snaga bezbednosti policije i Vojno-bezbednosnoj i informativnoj agenciji koji su znali da će glavni događaj da se održava na istom mestu sve vreme. Neki su želeli incidente. Ponosan sam na činjenicu da 99 odsto studenta blokadera nije želelo incidente. Ništa posebno dobro ne mislim o svim njihovim političkim akcijama, ali sam zadovoljan jer ti mladi ljudi gotovo svi nisu želeli da učestvuju u merama nasilja, siledžijstva. Hoću da im ispričam nešto iz mog života. Imali smo mi skup 2008. Kad je Ivica naredio da mene pretuku. Ja sam mislio da mi možemo da kontrolišemo ljude koji su tu. Žandarmerija kada je udarila bilo je 9.000 ljudi, brigada pa žandarmerija. Onda smo videli neka lica za koja nismo mogli da odgovaramo. Nisam razumeo o čemu se radi. Ima tu ljudi kojima to koristi, čekaju mrak. Danas sam rekao "očekujte napade kada se spusti mrak oko 7-8", i baš se tako i dogodilo, u tim trenucima se to dogodilo - naveo je Vučić.

Kaže da misle da postoji jedan "štek stan" gde su pripadnici jedne kriminalne grupe koja nema veze ni sa političarima, ni sa studentima, sakrivali oružje.

- Znamo i na tragu smo bili preko informativne agencije i preko službe da to postoji i da se to nalazi u centru grada - kazao je on.

Kaže da imamo četiri i po meseca agonije posle teške tragedije u Novom Sadu.

- Oni koji su želeli da zloupotrebe studente nisu mnogo marili o drugima. Nedvosmisleno su govorili da oni ne žele bilo kakve nemire i sukobe. Mi smo prosto znali da ovakve stvari moraju da se dogode. Da nismo otkrili oružje, planove novosadske grupe, Bog zna kako bi se ovo sve završilo. Što se politike tiče, mi smo dobro, bez obzira koliko je sve ovo koštalo, koliko je novca uloženo, mi smo dobro razumeli poruku i svi ljudi koji su u vlasti moraju da razumeju poruku kada im se okupi ovoliko ljudi, i moraćemo sebe da menjamo i naučimo iz toga. Sa druge strane nadam se da su drugi takođe shvatili da većinska Srbija ne želi obojenu revoluciju. Smatram da je od izuzetnog značaja da nam deca idu u školu i da se vrate na fakultete.Treći zahtev sam ispunio kroz pomilovanje i gorko se kajem što sam ga ispunio, nažalost. Uspeli smo da sačuvamo mir, bez obzira na sve što se iza toga krilo - kazao je predsednik Srbije.

Foto: Printskrin TV Pink

Srbija nije uništena i pomoći će svom narodu, obećao je.

- Hvala milionima ljudi u Srbiji koji su sa zabrinutošću sve ovo pratili, ali su pokazali strpljenje i trpeljivost i pokazali da umeju da čuju i saslušaju zahteve druge strane. Želim da verujem da će i druga strana pokazati tu demokratičnost koju danas nije pokazala, uništavajući traktore i vređajući drugu stranu u parku. O skidanju donjeg veša ne želim da govorim. Za mene je važno da smo uspeli da odbranimo Srbiju, sačuvamo bezbednost i mir. Neka je na čast onim lažovima u opoziciji koji su izmišljali zvučne topove. Kakve to veze ima sa zvučnim topom, sram vas bilo, lažovi jedni. Tako su i druge laži "Vučić je pobegao, sakrio decu", možete da ponovite sto puta, jednu laž sustići će druga laž, ali je sad ljudima jasno da laž ne može da pobedi ma koliko bila plaćena spolja, a skupo, skupo je plaćeno. Samo izračunajte koliko je ovo danas koštalo, videćete da su u pitanju desetine miliona evra - rekao je Vučić.

O rezultatima se najmanje pričalo, posebno da vidimo što su bogati toliko ljuti, navodi.

- Šta smo to bogatima zgrešili? Da sagledamo svoje greške, ja mislim da dolazi do promene političke paradigme, o tome neću večeras. O pripremama za 21. i 28. govoriću drugom prilikom - izjavio je Vučić.

Imali smo jedan žestok udar medijske grupe Junajted, koja je činila na teritoriji Republike Srbije obojenu revoluciju, rekao je on.

- Ja sam video kako se trend okrenuo, nema više škole ni u Novom Sadu. Sve se okrenulo. Ja sam to video, znao sam sve, plašio sam se samo usled tih brojnih laži, bezbrojnih laži.. To vam je kao "kolona Vučićevih vozila izazvala nesreću kod Bora". Moje pitanje za vas je "Ko to? Kad to?" Sve se snima. Je l' vi razumete, ne može nešto da se desi mojoj koloni a da nije snimljeno. Što lažete? Ne postoji laž koju nisu iskoristili. Oni računaju da su napravili polusektaški pristup za one koji to čitaju i gledaju i da neće ni da vide u drugim medijima demanti, a oni da ga objave neće. Ne moraju studenti da brinu, mi smo rekli da nećemo da ulazimo u autonomiju univerziteta. Svaku halu smo besplatno dali studentima blokaderima. Bilo je potrebno da prođe 100 dana da bi ljudi videli o čemu se radi. Siti su ljudi blokiranja ulica, bilo čega. Bukvalno siti, hoće da žive i da rade. Ali sam presrećan, negde oko 20.000 njih je bilo u Galeriji, tih koji su došli da protestuju protiv mene, u nečemu u čijoj izgradnji sam dao najveći pečat, tako da sam srećan. Za sve vozne pravce smo dobili najavu o bombama. Ni na jednom putnom pravcu nije bilo prevrnutog šlepera kao oni nama u Jagodini što su uradili. Srećan sam što oni imaju mnogo novca, što su poprilično bogati, što je ogroman broj automobila došao u Beograd. Mali broj autobusa su koristili. Ranije sam rekao da dok sam živ neću prihvatiti prelaznu Vladu - i kao što vidite, to obećanje sam i ispunio - tvrdi Vučić.

Kazao je da je spreman za izbore u roku od četiri-pet meseci, a možda i tri, pa da idemo i na referedum i na izbore, šta požele u opoziciji. Kazao je i da bi to bila pobeda ubedljivija nego na prošlim izborima.

- Što se tiče legitimiteta, ja sam uvek spreman za proveru legitimiteta. To je jedna ključna stvar, ali meni pokazuje da oni nisu u stanju da pročitaju najobičniji izveštaj. Što se tiče pobede na izborima suviše sam pristojan vaspitan, ali i odgovoran i ozbiljan te je prirodno da se u ovakvom situaciji ponašam drugačije od njih. Ja onda ne pokazujem na semafor, zato što svaki čovek taj semafor vidi - izjavio je Vučić.

O Budimpešti rekao je "isti je potpis, sličan".

- Jedno je utisak, a drugo realnost - dodao je.

Ljudi iz Vlade su spremni da razgovaraju sa svakim, navodi.

- Rektor Đokić nije želeo da razgovara sa mnom, ali je želeo sa svakim smetalom u Briselu, o čemu nas nije obavestio iako je kao javni funkcioner morao. Kako god okrenete, biću uvek spreman da razgovaram sa svakim, ljudi iz Vlade su spremni da razgovaraju sa svakim. Ostaje mnogo toga da se ispita, ko je to i da li je ili je to laž gospođe nastavnice Vasić i da li je neko zaista pokušavao da provede puč traćeći od Vojske Srbije da se stane na stranu demonstranata, reč je o najtežim krivičnim delima i uveren sam da će nadležni organi to ispitati - rekao je predsednik Srbije.

