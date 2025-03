ZABRINUT SAM KO IM PREDAJE Vučević: "Nije problem da profesori imaju politički stav i nije im zabranjen politički aktivizam"

NA PITANjE "Novosti", kako komentariše snimak profesorke iz Jovine gimnazije u Novom Sadu, premijer Miloš Vučević odgovorio je da je ona je imala vrlo opasnu opservaciju.

- Skandalozno. I stariji sin mi je završio tu gimanziju, mlađi je druga godina. Zabrinut sam ko im predaje. Nije problem da profesori imaju politički stav i nije im zabranjen politički aktivizam, al i van škole, a posebno bez zloupotrebe dece, bez saglasnosti roditelja te iste dece. Ona je imala vrlo opasnu opservaciju, kako profesori Beogradskog univerziteta imaju komunikaciju sa vojnim sindikatom, da se vojska pridruži pučistima i revolucionarima. Naravno da se Vojska tome nikada neće pridružiti, nego će čuvati državu Srbiju i građane. U to nemojte imati dilemu, videćemo i sutra i prekosutra i kad god, Vojska Srbije će biti na braniku otadžbine, a ne sa ekstremistima. Pošto su oni svi sa tog skupa ekstremno separatističko-autonomaške provinijencije. Nemojte ni to da zaboravite. To pitanje oko komunikacije između BU i sindikata u vojsci je pitanje na koje moramo dobiti odgovor. Očekujemo da rektor Đokić odgovori na to pitanje. Da li su to mirni protesti? Kao ministar odbrane nekada, ponosan sam što sam se zalagao da sindikatima nije mesto u Vojsci Srbije. Vojska nije mesto za sindikalno organizovanje. To nije komunalno, ni javno preduzeće, ni kompanija, ni uprava. Zna se šta je vojska - rekao je Vučević.