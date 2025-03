"STUDENTI KOJI SU PRESPAVALI ISPRED PREDSEDNIŠTVA ŽELE DA OSTVARE SVOJA PRAVA I OBAVEZE" Premijer Vučević istakao da će primiti njihove pred

PREMIJER Srbije Miloš Vučević i predsednik Republike Srpske Milorad dodik se obraćaju na zajedničkoj konferenciji u Banjaluci.

Foto: Novosti

Premijer Srbije Miloš Vučević osvrnuo se na studente koji su juče prespavali ispred Predsedništva Srbije i koji su se okupili kako bi zahtevali da se prekinu blokade fakulteta i univerziteta.

-Kada razumete da više od tri meseca fakulteti ne rade, da najveći deo studenata ne može da ide na predavanja, na ispite, kada razumete da su neke porodice platile školarine, stanove, prirodno je da postoji razočarenje i kod te grupe studenata koja nije mala. Oni samo žele da ostvare prava i obaveze. Verujem da je to nešto što je prirodno. Spremam sam da primim njihove predstavnike, vidim da su formirali svoje zahteve. Nisam srećan da vidim i da je grupa studenata na ulicama, mislim da je bolje da su na predavanjima, bibliotekama, čitaonicama- naglasio je premijer Srbije u Banja Luci.

Vučević je ocenio da je državno rukovodstvo učinilo sve da se ispune zahtevi studenata u blokadi i da se vrate na fakultete.

-Rektorima, dekanima, profesorima treba postaviti pitanje kako ćete da nadoknadite ovo što je propušteno. Samo nemojte da ih obmanjujete tako što ćete im reći da ćete da skratite gradivo.

On je istakao i da je što se tiče školske godine situacija mnogo osetljivija.

-Najveći broj đaka nije punoletan. Deo roditelja podržava to. Da li ste svesni šta radite svojoj deci đacima? Vi ste neformalno položili zakletvu da ćete ih vaspitati, učiti. To nam nisu radili okupatori. To će ostaviti dubok trag u društvu, ne znam kako ćemo vratiti autoritet u škole. Sve to što danas rade u školama sutra će da rade kod kuće. Nemojte to da pravimo od dece ono što ne mogu da budu u tom životnom dobu. Oni treba da se druže, uče, sazrevaju. Nadam se da će svi razumeti. Zamislite da ta deca treba da vode državu, a vi ih ohrabrujete da ne poštuju nikoga. Oni se još dive, to je valjda đak za ugled kada izbaci direktora škole. Gde to idemo? Šta to decu učimo? Kakve veze ima to sa tragedijom u Novom Sadu i sa bolom porodica? Osim što ste ih zloupotrebili. To se ne sme zaboraviti- rekao je Vučević i dodao da prosvetu napadaju 25 godina.

-To ću jednom kada ne budem predsednik Vlade moći da pričam kako se spremalo. To je pripremano dugo, a sve pod plaštom širenja demokratije. Dok ne počnemo sebe da cenimo, dok ne naučimo decu, nema uspeha- zaključio je.