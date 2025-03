"KUKAVICA ĐILAS PREKO MREŽA ME NAZIVA KUČETOM" Brnabić: Nastavljamo sa radom, nikada nećete pobediti!

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je pre nekoliko minuta Dragan Đilas objavio post u kome nju naziva kučetom.

Foto: Printksrin

- Tri žene su poslali u bolnicu i to vam je današnja opozicija. Miloš Jovanović napada trudnice, Đilas naziva žene psima. Danas je kao Vidovdan, danas se sve videlo - rekla je Bnrabić.

Navela je da se videlo ko je za studente, a ko nije, ko je za nasilje, a ko je Srbiju koja se bori.

- Poštovane žene Srbije, da vidite da neko ko je tukao i sopstvenu ženu i njenog oca, danas umesto da mi se obrati, preko društvenih mreža kukavica objavljuje da sam kuče. To sve govori o vašem očaju. Mislili ste da ćete nas omesti šok bombama i suzavcima. Da tako lako možete da blokirate Skupštinu? Neće moći. Nastavljamo sa radom, nikada nećete pobediti! Vi, gospodine Jovanoviću, trudnicu ste napali suzavcem, to je vaša lična karta. Od sada, pa zanavek. A mene kada uvredite, to je meni kao orden - rekla je Brnabić.