NIŠTA VIŠE NIKO DRUGI NE MORA DA VAM OBJAŠNJAVA: Vučić o pokušaju da se zaustavi Srbija - Dovoljno je samo pogledati one koji su se udružili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Krepoljinu da će Srbija izdržati i pobediti zlo koje je spolja napalo našu zemlju i koje želi da je uništi.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vučić je u razgovoru sa građanima u Domu kulture u Krepoljinu, trećeg dana posete istočnoj Srbiji, rekao da je dovoljno samo pogledati one koji su se udružili i koji podržavaju sve one koji su protiv Srbije, od Aljbina Kurtija do Hrvata i Sarajeva i sve je jasno.

- Ništa više niko drugi ne mora ni da vam objašnjava. Ništa više niko drugi ne mora ni da kaže. Samo da pogledate one koji su se ujedinili u borbi protiv Srbije i sve ste razumeli. Izdržaćemo mi to. Uništili su nam tri meseca, pojeli su nam tri meseca - rekao je Vučić.

On je istakao da su tri meseca blokada razorili ekonomiju Srbije, ali da ćemo podići Srbiju i izrazio uverenje da će Srbija već ove godine biti među prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi.

- Razorili su nam ekonomiju za tri meseca, ali jednom su to uradili i u 12 godina, pa smo uspeli Srbiju da podignemo. Podići ćemo Srbiju i posle ova tri meseca blokada, razaranja, nerada, neodgovornosti i uništavanja. Već ove godine verujem da ćemo biti u prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi - naveo je predsednik.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vučić je istakao da je to važno zbog većih plata, većih penzija i zbog ulaganja u opštine kao što je Žagubica, koje imaju mali budžet, a velika dugovanja prema komunalnim preduzećima.

- Zato nam je potrebna zdrava Srbija, zato nam je potrebna Srbija koja radi i Srbija koja će da gleda u budućnost - istakao je Vučić.