VUČIĆ U POŽAREVCU: Nastavljamo da gradimo Srbiju (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić boravi u poseti Braničevskom okrugu.

FOTO: Novosti

Vučić u Požarevcu

Današnja poseta predsednika Srbije Braničevskom okrugu završena je u Požarevcu, gde se u Sportskom centru obratio narodu.

Građani su Vučića dočekali skandiranjem "Aco, Srbine".

On kaže da je danas obišao više opština Braničevskog okruga, a sutra će preostali deo.

- Razgovarao sam sa privrednicima, narodom, običnim ljudima - rekao je on.

Kaže da ga je obradovalo što je naišao na veliki broj porodica koje su se vratile iz inostranstva.

- To je tek početak. Vratite se u svoju Srbiju! Daćemo sve od sebe da budete zadovoljni u svojoj otadžbini - rekao je on.

Do kraja sledeće nedelje imaćemo 53 lekara koji se vraćaju iz Evrope u Srbiji i koji su primljeni u radni odnos, istakao je.

- Do pre nekoliko godina to je bilo nezamislivo. Po prvi put u modernoj istoriji vidimo ljude koji žele da se vrate - kazao je on.

Upozorava da ćemo sa ovakvom stopom prirodnog priraštaja gubiti 35.000 ljudi svake godine.

- Kome ćemo zemlju da ostavimo? Ja mogu samo da vas molim da razumete koliko nam je potrebno dece, koliko nam je život u Srbiji potreban - rekao je on.

Od decembra meseca do sutra otvorićemo ukupno 122 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, ističe.

- Za tako kratko vreme otvoriti toliko kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica je gotovo neverovatno. Od 1945. godine do 2014. godine otvorili smo ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, za poslednjih 10 godina sa ovim sutra biće svega 7 kilometara manje. Mi smo za 10-11 godina uradili koliko Tito, Milošević i DOS zajedno i ne mislimo da stanemo. Nastavljamo Požarevac - Gradište da završimo, a onda obilaznica oko Golubca. Nastavljamo da gradimo Srbiju i da radimo sve ono što su nekada bili snovi - rekao je on.

Uveren je da će se ljudi vraćati u Požarevac jer će "biti odlično mesto za život".

- Samo ljudi koji imaju viziju mogu da sanjaju. Ovi drugi ne sanjaju, oni samo kritikuju, kibicuju i kritikuju. To može svako. A kad sanjate, onda lestvicu postavite visoko, da probate da preskočite tako visoko i da uradite što je moguće više. I zato se ja nadam i uzdam da sve ove projekte o kojima sam govorio možemo da uradimo i da završimo. Ja ću sutra da odem i u Crniće i u mnoga druga manja mesta iz sela Braničevskog okruga da vam pokažem, da vam ispričam nešto. Ja prvi put kad sam dolazio u Crniće, i sad dolazim u Malo Crniće, ja kažem a kažem u Veliko Crniće. I onda su mi ljudi jedno pola sata objašnjavali da je Malo Crniće u stvari Veliko Crniće, a da je Veliko Crniće mnogo manje od Malog Crnića. Tako sam ja to sve zapamtio i pohvatao. Srbiji je potrebna stabilnost, Srbiji su potrebne godine razvoja. Imam još jednu dobru vest za vas, reći ću vam je, značiću vam, zato što znam koliko volite Srbiju. I onda sam postao zabrinut, kad su krenuli ovi nemiri, čuda, ne zbog toga što brinem za vlast, predsednik sam još godinu i po dana, ne duže od toga, brinem za Srbiju. I nije njima cilj da sruše Vučića, već je njima cilj da sruše Srbiju. Smeta mnogima u inostranstvu, mnogima u regionu smeta što je Srbija najbrže napredovala, što je Srbija imala najveću stopu rasta u Evropi 2024. godine. Ne mogu to da dopuste. Taman su mislili da je Srbija gotova, da su je bacili na kolena. Imali smo svega 1.800.000 zaposlenih u njihovo vreme. Danas imamo 550.000 ljudi više zaposlenih nego u njihovo vreme - rekao je.

Istakao je šta je sve urađeno za Požarevac.

- Razgovarali smo o tome šta mora da se uradi za Požarevac, šta mora da se uradi za ceo Braničevski okrug. Mnogo stvari. Malo je urađeno, nešto je urađeno za ovo novo odeljenje Požarevačke bolnice. Mi ćemo sada da preuzmemo kompletnu rekonstrukciju da se završi ovaj projekat za stari deo bolnice, 20 miliona evra, i to hitno idemo u ulaganje da to u Požarevcu bude urađeno i završeno. Odmah, koliko u martu krećemo u rekonstrukciju puta Požarevac, 9,5 kilometara, dakle, da to završimo u najkraćem roku. Danas sam gledao u Braničevskom okrugu. U malom okrugu smo toliko uložili u puteve. I ako pogledate od Petrovca ka Žagubici, pa pogledate od Petrovca pa ka Kučevu, pa pogledate sve što smo uradili, dakle, i ka Majdanpeku i ka Požarevcu, dakle, iz pravca Kučeva, ali nam je još mnogo puteva ostalo, posebno lokalnih i regionalnih koji su u lošem stanju. Moraćemo još mnogo novca da uložimo, da bi ljudi to mogli da vide i da osete. Imamo mesta gde imamo azbestne cevi koje moramo da zamenimo i gde pitanje voda moramo da rešimo. O ogromnom novcu je reč. Samo za Gradište je potrebno 11 miliona evra, za ceo okrug preko 60 miliona evra. I sve su to ulaganja koja nas čekaju, ali izgradnjom brze saobraćajnice. Izgradili smo glavni most za dovođenje investitora. Ovde imamo takvo kulturno blago, ovde imamo takve lepote... - kazao je on.

Pobede li oni koji su vladali od 2000. do 2012. godine vratiće nas u prošlost, tvrdi.

- Opljačkaće i ojadiće Srbiju ne biste verovali kojom brzinom. Srbiju hoće da bace na kolena, a naše je samo da budemo dovoljno pametni, da budemo dovoljno mudri i da sebi kažemo ljudi, ajde da racionalno sagledavamo stvari, da ostavimo emocije po strani, i koga volimo i koga ne volimo. Ajde da vidimo, a kad smo mi to imali stabilan dinar u svojoj istoriji? Pa nikada, imamo ga tek u poslednjih 12 godina. A kad smo mi tu u svojoj istoriji imali veće plate i penzije? Kad je to bilo? Da nije bilo u vreme kralja Milana ili kralja Aleksandra, kog smo ubili valjda zato što nam je spasio Hilandar, pa se time i ponosili što smo ga ubili. Da nije bilo možda u vreme kralja Petra, da nije bilo možda u vreme kralja Aleksandra, kom ni ulicu u Beogradu nismo dali iako su ga ustaše zajedno sa italijanskom, engleskom i bugarskom službom ubile. A kad je bilo bolje? Pa nikad, ali to nikada nećemo reći. Zato što mora da bude još mnogo bolje. Zato što ja nisam srećan i zadovoljan tempom i na svaku prepreku koja nas zaustavlja bih reagovao tako što bih je sklonio i gurao dalje. E zato je potrebno da nastavimo da radimo, da nastavimo da se razvijamo i da nastavimo da verujemo u sebe i da dobro znamo šta nam je cilj. Jer ako mislite da nema povratka u prošlost, ima - rekao je on.

FOTO: Novosti

Od 15. marta se formira pokret i ime će dobiti do Vidovdana, kaže.

Podseća na reči američkog predsednika Donalda Trampa kako su Ameriaknci ulagali desetine i stotine miliona evra u promenu vlasti u Srbiji.

- Da vam otkrijem tajnu: Propala im je obojena revolucija! Nikada neće uspeti! U Srbiji se narod pita i narod je rekao da neće strane sluge, već hoće da bira svog predsednika, svoju vladu i svoju skupštinu. Narod neće sukobe, već na izborima da odlučuje ko će da upravlja u njegovo ime, a ne na ulici. Razdvojite tu uvek studente, ima onih koji slušaju Dinka Gruhonjića, ali preko 90 posto su časni i mladi ljudi koji gledaju kako da isprave krive Drine, neke nepravde. Da li su u pravu? Negde jesu, negde nisu. Odvojte ih od političara koji ne smeju na izbore ili referendum, već znaju samo da prete kako će me juriti kao Čaušeskua - rekao je Vučić.

Narod se podiže iz mesta u mesto, rekao je on.

- Nikad nam hala u Požarevcu nije bila ovako puna, a još ljudi je ostalo ispred hale - rekao je on.

Dok su ovakvi ljudi u opoziciji, to znači da Srbiji "dobro ide", naveo je.

- Drugima je cilj da konačno završe ono što su zajedno sa svojim političkim slugama u Srbiji počeli 2008. godine kada su proglasili nezavisnost tzv. Kosova. A to je da tzv. Kosovo konačno dobije nezavisnost. A naše je da im kažemo ne, mi ćemo da čuvamo ustav i Kosovo u Srbiji. Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije, piše u našem Ustavu i to je za nas sveto pismo. Ali ni to im nije dovoljno. Ni sa tim se neće zadovoljiti. Već traže Vojvodinu, najširu autonomiju, pa Vojvodinu Republiku, pa pozivni broj za Vojvodinu. I ništa od toga nećete dobiti. Vojvodina je Srbija jednom zauvek i ništa od toga nećemo dati što može da uništava i rastače Srbiju. Vidite, ne traže oni sve to zato što im se jedan političar dopada manje ili više od nekog drugog. Sve to traže samo da bi mogli da sruše Srbiju. Zato vas ja, dragi prijatelji, pozivam da se svi zajedno pridružimo pokretu, da probamo da osiguramo budućnost za našu decu, da probamo da napravimo novu viziju Srbije, ne do 2027. već do 2035. i da pokažemo kako to Srbija mora da izgleda - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

Vučić u Velikom Gradištu obilazi gazdinstva porodice Vujović i kompanije za preradu voća i povrća „Nero-Eko-Imuno-Koncept"

Predsednik je prvo pozdravio mališane i nastavio razgovor sa meštanima.

- Najveća nam je muka što nemamo dece. Do nedelje ćemo imati 53 lekara koja su se vratila i koje smo primili u službu i vraćaće se sve više i više - istakao je Vučić.

- Od svuda se ljudi vraćaju samo je najveći problem što nemamo dece - konstatovao je Vučić.

Predsednik je potom ušao u prostorije gazdinstva porodice Vujović. Nakon predstavljanja rada mašina za preradu predsednik je poručio da će država Srbija gledati da pomogne sa subvencijama i kreditima ne bi li se pružila sva moguća pomoć.

Vučić je potom odgovorio na pitanje o dolasku Tonina Picule u Srbiju da mu sve najbolje želi i da lepo piše šta god poželi, da će se sresti da svojim prijateljima blokaderima. Predsednik se potom osvrnuo i na najavu blokade aerodroma Nikola Tesla.

- Najavili su i sutra da će aerodrom da zauzmu, nisu ga zazeli. Sutra možda hoće, ali sigurno neće - istakao je Vučić.

Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo “Nele Komerc“ u Golupcu

Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo i preduzeće za preradu mesa “Nele Komerc“ u selu Šuvajić u opštini Golubac.

Upitao je prisutne građane šta im je najviše potrebno i dobio odgovor - putevi.

- Ako vam kanalizacija dolazi u roku od godinu dana, uradićemo je, pa puteve. Ako kanalizacija dolazi za četiri godine, uradićemo prvo put - rekao je Vučić.

- Sve u okruženju vam je maloprodaja - pitao je domaćine predsednik.

- Lep je kraj, mislim da nikada nisam bio u Šuvajiću. Mnogo van je lepo, sve ste lepo napravili - rekao je Vučić.

Prilikom obilaska, predsednik je pitao kakve su cene suhomesnatih proizvoda.

- Divno miriše i divno izgleda - kazao je.

Predsednik je potom istakao da ćemo biti uz Republiku Srspku i da se nada da predsednika Milorada Dodika čeka oslobađajuća presuda i da, ako ne bude tako, Republika Srbija će biti uz Republiku Srspku.

Razgovor sa građanima u Kučevu

U Centru za kulturu "Dragan Kecman" u Kučevu Vučić razgovara sa građanima.

- Fali nam nešto za drvnu industriju nešto da napravimo. Nedostaje još jedan investitor. Ono što mi nije drago je da imamo sve manje dece u Kučevu. Pitanje kome ćemo sve da ostavimo? Samo vas mlađe molim da razmislite o tome - kazao je predsednik.

- Daćemo sve da sačuvamo stabilnost zemlje koja je pod žestokim pritiskom spolja, ali i iznutra. Čuvaćemo mir i stabilnost. Svoju državu nikome nećemo da damo. U Srbiji će se na vlast dolaziti izborima i nikako drugačije - poručio je Vučić.

Jedna građanka upitala je da li je moguće da se rekonstruiše škola u Turiji.

- Za rekonstrukciju škole u Turiji, reč je o rekonstrukciji 600 kvadrata, kao i za školu u Voluji, za dve škole nam treba 2,5 miliona evra. Nije lako za sve naći pare. Jednu školu ćemo uraditi ove godine, a drugu sledeće. Ove godine Turiju, a sledeće Voluju. Ono što ovde kažem će biti tako. Samo vi gledajte da bude što više dece - rekao je predsednik.

Povratnik iz Švajcarske Novica Jocić, koji se sa suprugom Portugalkom i troje dece vratio u Srbiju, a predsednik je mesne zajednice, interesovao se za puteve koji su bitni za posete turista. Reč je o ukupno 7,5 kilometara puta.

- Neću da obećam, ali ćete dobiti odgovor u roku od dva dana. Mnogo sam srećan što ste se vratili u otadžbinu - kazao je Vučić.

Slavišu Ljubomirovića iz Bukovske reke zanimalo je da li se može uraditi put u tom mestu.

- To što ste tražili je 2,5 miliona evra. Da uradimo nekih četiri kilometra, pa kasnije ostalo - odgovorio je predsednik.

Jedan meštanin ima problem sa vodom.

- Treba nam kilometar vodovoda da provedemo kroz korito reke za jedno domaćinstvo. Najlakše tako. Pokušaćemo da rešimo - rekao je Vučić.

Još jedan stanovnik Kučeva rekao je da ima problem sa gradskim vodovodom. Kako kaže, ima tehničku vodu.

- Ima 12 ili 13 kuća, ali niko ne živi, osim u dve kuće. Hoće da bude još dece? Uradićemo to. Ja ne mogu ništa drugo, osim da bude moja molba da bude i treće dete. Dolazim za dve godine da proverim - kazao je predsednik.

- Hoću nešto novo da uradimo, da dodatno osnažimo našu namensku industriju, kao što smo otvorili pogone za sklapanje složenih borbenih sistema u Velikoj Plani i u Kuršumliji. Hoću da ih otvorimo na još nekoliko mesta. Da odemo između Aleksandrovca i Brusa, tamo u Rasinskom okrugu, hoću da odemo negde na istok Srbije, gde je to potrebno, a ovde nam je to negde između Žagubice i Kučeva. Da tu dovedemo neku od tih fabrika za 150 do 200 zaposlenih, to je 200 porodica sa više plata, ali i više prihoda za opštinu. Mnogo toga rešavamo. Ali moramo naš državni sektor da ojačamo da bismo mogli, a očigledno da će u svetu da se tuku u narednih 100 godina, da možemo municije i drugih stvari da proizvodimo koliko god hoćete, što inače dobro pravimo. Da idemo na istok, jug i jugozapad Srbije i da time pomognemo razvoj tih sredina - poručio je Vučić.

Jedna žena ima problem sa polomljenom nogom i nema, kako kaže, novac za operaciju koja je skupa.

Kako je obećao predsednik, za nju će biti obezbeđena operacija već sledeće nedelje.

Živorad uz Mustapića, penzioner povratnik, rekao je da meštani imaju problem sa putem.

- Najbolje da ne obilazim više Srbiju... Ja sam srećan što ovakvi zahtevi dolaze, jer ljudi znaju da ćemo mi da uradimo kada obećamo. Kod ljudi se pojavi prirodna želja, ja sam mnogo srećan kada to čujemo, ali nemamo para za sve - kazao je.

Mima iz Kučeva pita pod kojim uslovima posluju kineske prodavnice, jer su je, kako tvrdi, izbacili napolje, kada je došla da zatraži posao.

- Dajte da vidimo kako mi možemo da pomognemo i vidimo da li možemo u nekoj državnoj službi da nađemo posao. A da teramo privatnike da prime nekoga, ne možemo - rekao je Vučić.

Siniša Ilić iz sela Voluje, naveo je problem škole u Voluji i dobio potvrdu predsednika da će sledeće godine raditi školu.

Jovanu Ilić, studenta u Jagodini, interesovalo je da li se zna kada će biti okončane blokade.

- Nadam se uskoro. Trpimo velike ekonomske posledice i trpećemo ih narednih šest-sedam meseci. Nadam se da smo lekcije naučili. Ne biste verovali kojom brzinom sve ono što smo radili može da se sruši - kaže predsednik.

Obilazak pekare "IP Milanović" u Petrovcu na Mlavi

Predsednik obilazi pekaru "IP Milanović" u Petrovcu na Mlavi (proizvodni pogon u izgradnji). Vučića su dočekali vlasnici, braća Dragan i Vladan Milanović sa porodicama.

Predsednika su dočekali i građani, koje je on upitao da li su im putevi najvažniji.

- Mi ćemo sada da uložimo više od dva miliona evra u puteve - poručio im je predsednik.

- Imate ukupno osam maloprodajni objekata - konstatovao je Vučić i upitao vlasnika može li da zaradi od posla.

Tokom obilaska pogona predsednik se raspitivao o hlebu. Zastao je da kod radnice koja je pravila kifle i oprobao sa u tom poslu.

Vučić je po završetku obilaska probao i proizvode napravljene u pekari.

Predsednik se dotakao i problema sa natalitetom koji Srbija ima.

On je rekao da se naši ljudi vraćaju iz inostranstva u Srbiju i da će do kraja nedelje biti ukupno 53 lekara koji su se vratili i istakao da je ''to fantastična stvar''.

- Više nije problem to koliko će ljudi da ode, jer će već za godinu ili dve više ljudi da se vraća nego što će da odlazi, ali je problem što nema dece. Svi žive samo za sebe, ne za decu i to nam je najveći problem. Kome ostavljamo puteve, fabrike - zapitao je predsednik.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Vučić u obilasku poljoprivrednog gazdinstva u Žabarima

Vučić je obišao poljoprivredno gazdinstvo „Panta Klas“ u opštini Žabari, u selu Aleksandrovac.

- Čestitam vam na izvanrednim rezultatima, uspeli ste da uđete u prvih 100 firmi u Srbiji. Znate kakav je to čudesan uspeh. Ovakva kompanija je u velikom interesu za nas da opstane - poručio je predsednik vlasnicima gazdinstva.

Kako je kazao, oni su ljudi uglavnom sve sami postigli.

- Imate 300 hektara, uglavnom žitarice... Imaju 20 zaposlenik. Ta mala porodična preduzeća su u Nemačkoj izrodila čudo. Porodične kompanije, male i srednje, kada takvih imate na desetine hiljada, onda imate zdravu ekonomiju. On će da se bori, imaće dovoljno u rezervi, boriće se za opstanak svoje porodice - naveo je Vučić.

Predsednik ističe da je veliki problem naći radnike za sezonu.

- Neće ljudi da rade. Muče se ljudi sa sezoncima. Neće da rade ali da budu dobro plaćeni. Ne može država tako da opstane. Ljudi sada imaju veće plate. Onaj na građevini mora jutros da radi na minusu, a svako hoće da bude menadžer, da se ne muči, a za veće plate. Zato su ovakve kompanije za nas bukvalno spasonosne - kaže Vučić.

Predsednik stigao u Aleksandrovac - razgovara sa građanima

Predsednika je sačekao veliki broj građana. Među njima ima povratnika iz inostranstva.

Jedan od povratnika iz Austrije pitao je Vučića da li može od države da dobije "dva teleta" na poklon, kako bi pokrenuo sopstveni biznis. Vučić mu je odgovorio da će mu ljudi iz njegovog tima objasniti kako da konkuriše za subvencije i tako dobije mnogo više od toga što traži.

- Ja sam toliko srećan što si ova tri anđela vratio u zemlju - poručio mu je predsednik.

Vučić je najavio da će država pomoći da se uradi 4,4 kilometra puta od Brzohoda do Bošnjaka i da će radovi krenuti već u martu.

Predsednik je kazao i da će država pomoći da se odmah krene sa radovima na Osnovnoj školi "Dude Jović" u Žabarima.

Dodao je i da bi trebalo zameniti i azbestne cevi za vodovod i da će nadležni proceniti šta sve još može da se uradi, kako bi se pomoglo građanima u tom delu zemlje.

U selu Carevac u opštini Veliko Gradište od 16 planiran je obilazak gazdinstva porodice Vujović i kompanije za preradu voća i povrća „Nero-Eko-Imuno-Koncept".