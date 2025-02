''VUČIĆ JE PREPORODIO SRBIJU, UZDIGAO JE DO VISINA'' Dodik na svesrpskom skupu u Sremskoj Mitrovici

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik obratio se na svesrpskom skupu u Sremskoj Mitrovici ''Srećemo se na Sretenje''.

Foto: Pink

- Živi i zdravi bili braćo i sestre, sretno vam okupljanje, a pre svega Sretenje, Dan državnosti Srbije, ali od ove godine i dan državnosti RS, pozdravnjljam vas sve s puno ljubavi. Došao sam ovde da kažem da neki iz Srajeva govore kako Srbija ima neku ekspanziju prema RS i da navodno želi da pripoji RS, moram da ih demantujem, ne, mi iz RS hoćemo da budemo u Srbiji, i to je naš cilj, a ne njihove priče i izmišljanja. Nas zanima Srbija, volimo je, dolazim uvek i uvek ću dolaziti. Ne želim da gledam bilo koga ko urušava Srbiju. Ne volim nikog od njih, ne podnosim čak ni njihovo pravo da drugačije misle, ako ne vole Srbiju i žive ovde, ali se nekako složim sa tim da moraju da imaju drugo mišljenje. RS i Srbija okupljaju srpski narod i mi dokazujemo da nismo nikakvi ni prečani, ni ovi ni oni, ni bosanski ni hrvatski, ni kosovski ni crnogorski Srbi, mi smo Srbi. Mene ponekad pitaju kako to, pa lepo. Ja sebe zajedno sa Acom, predsednikom Srbije, Vučićem mojim bratom smatram da smo mi veliki Srbi i red je da naravno tome posvetimo i naše političko delovanje. Hvala vam što ste došli večeras ovde u Sremsku Mitrovicu i pozdravljam posebno, niko mi neće zameriti, vas iz RS koji ste jednako tako došli ovde, hvala vam Aleksandar Vučić zaslužuje pažnju, njega treba gledati i slušati, Aleksandar Vučić je preporodio Srbiju, uzdigao je do visina da više nije moneta za potkusurivanje, da više nije slaba i nemoćna, da je ekonomski uzdignuta, da ima izgrađene puteve, da ima izgrađene bolnice, Srbija koja je u ekspanziji, Srbija koja je na međunarodnom planu promenila svoju poziciju.