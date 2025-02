VUČIĆ VOZOM DO SREMSKE MITROVICE: Neće biti obojenih revolucija u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici koji se organizuje povodom Dana državnosti.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

- Kolana je 12 kilometara trenutno, očekujemo između 120 i 130 hiljada ljudi - kazao je Vučić u prvoj izjavi.

Predsednik je poručio da neće biti obojenih revolucija u Srbiji.

- Idemo u Srpsku Mitrovicu da pokažemo koliko volimo Srbiju. Za slobodnu, nezavisnu Srbiju, to je naš ideal - kazao je ministar finansija Siniša Mali.

Vučić kaže da je u piku u Kragujevcu bilo 16.000 ljudi, i dodaje da vole da se skupljaju uvek tamo gde je sadašnja vlast nešto radila.

- Na Slaviji, kod Ikee, kod obnovljene Palate Pravde, u Beogradu na vodi... Sve je inverzno. Kada pričaju o institucijama, onda oni ruše institucije. Naprave neko telo od 17 ljudi, valjda kao G17, pa to telo treba da donosi presude. Neće pregovore sa nama, ali će sa njima da sklapaju ugovore od 650 miliona evra kada treba da ih zarade. Danas su pretukli dvojicu ljudi, jednog u Novom Sadu, drugog u Kraljevu - kazao je predsednik.

Ljudi umeju da prepoznaju sve i vide sve.

- Biće sve to u redu - rekao je Vučić.

Učlanjivanje u pokret kreće tek od 15. marta, a biće formiran za Vidovdan.

- To je za nas strateška stvar. Sećate se kada sam rekao da ću napisati knjigu kako sam pobedio Obojenu revoluciju. Nisam ja to slučajno rekao. Gotovo je sa tim pokušajem, moda je prošla, narod je sve video. Sada je vreme da narod kaže kakav put u budućnost želi, kako da radimo. A naše je da bez obzira na sve poruke nasilja, mi smo im dali pojas za spasavanje. Od njih zavisi da li hoće taj pojas ili neće, ili će se baviti bajkama o zaustavljanju aviona na pisti - istakao je on.

Foto: Tanjug

Tokom putovanja Vučić je pokazivao gde se grade novi objekti, kao i firme koje su došle u Srbiju.

- Narod je danas zbunjen i zabrinut. Sve što vidimo u Srbiji da se događa je velika promena u odnosu na pre tri ili četiri nedelje. Ljudi su svesni da blokade i protesti predstavljaju sve veći problem za ekonomiju države. Nezadovoljstvo naroda je sve veće, klatno besa se okrenulo potpuno na drugu stranu. Nekima koji su se nečasno ponašali, pojedini rektori i dekani, dali smo im pojas za spasavanje ponudom za razgovore, i verujem da su sada toga svesni. Potpuno je drugačije mišljenje u narodu sada. Biće nam potrebno mnogo truda i rada da sa tim ljudima razgovaramo, da nauče šta je demokratija i volja naroda. Ali istovremeno da mi slušamo i čujemo njih, i da pokušamo da vratimo zemlju na dobar kolosek, posle užasnog januara i jednako loše februara, biće nam potrebni meseci da promenimo stvari - rekao je predsednik.

Kaže da nas neodgovorno ponašanje određenih ljudi ugrožava penzije i plate, ali da veruje da će biti dovoljno pameti da se sve uredi na kraju.

Foto: Tanjug

- Moramo da nastavimo da radimo, 56 zemalja je potvrdilo da dolazi na Ekspo. Moramo da gledamo i šta će biti sa geopolitičkom situacijom. Uskoro ću tražiti razgovor sa Putinom, Đurić će pričati sa Lavrovom u ponedeljak. I nadam se da ćemo tamo do Vaskrsa prisustvovati čudu, da se napravi primirje Rusije i Ukrajine. Onda bi 9. maja, verujem da bi i Donald Tramp mogao da dođe u Moskvu. Si Đinping je već najavio dolazak, naravno, on je najvažniji od svih nas - istakao je on.

Predsednik kaže da su uglavnom najbogatiji na ulicama, i da ovo nije socijalni bunt.

- Mnogi pronađu 1000 stvari za nezadovoljstvo, to je uvek lako uraditi. To je osnovna potka svake revolucije. Nađete povod, kao što je bila tragedija u Novom Sadu, a onda lažete svaki dan. Mi smo sami platili sendviče, ali one jaganjce i autobuse i kamione za bicikle mora takođe da plati. To neko plaća iz dana u dan, akciju za akcijom. To je neko spolja, sami su se hvalili da su u moje rušenje uložili preko 3 milijarde dolara. Ponosan sam da su morali da ulože toliko novca, i opet su izgubili. Ne vide da su se stvari promenile. Ništa ne može da se dogodi, osim ako me neko ne ubije - kazao je Vučić.

Foto: Tanjug

Istakao je da je ovo jedna od najprljavijih obojenih revolucija u istoriji, i da nema ništa prljavije od manipulacije decom.

- Logično je da će dete da kaže da neće da ide u školu. I kriv sam što je država dozvolila da se štrajkuje u školama. Država ima mehanizme, i zna da je to protivpravno. Država je to uradila da bi dobila rat protiv onih spolja. Oni su samo čekali incident ili nasilje, kako bi to iskoristili. Nijedan pendrek nije upotrebljen - rekao je Vučić.

Kaže i da svi među dekanima i profesorima znaju da je ova priča gotova, i da će pričati da su uvek bili za razgovore.

Foto: Tanjug

- A nisu, mogli su ih imati od prvog momenta. Nije tu Žiofre ništa kriv, ne znam što je napadan. Njegov posao je da priča sa svima. Ali je rektoru posao da pre svih priča sa mnom. Valjda je logično da mu bude preči predsednik njegove države, nego strani ambasador. A to nije bio slučaj. I hoćete li da se kladimo da hoće da razgovaraju. Znaju oni da je gotovo - kazao je on.

Na pitanje ministra koju pesmu da pusti, Vučić je rekao da želi da čuje "Srce heroja", "Vilu sa Košara", ili od Styx-a "Corner stone".

- Uskoro ćemo nabaviti kineske vozove, kao i Štadlerove. To je isti kvalitet, po svim mogućim standardima. Sada zbog atmosfere u kojoj živimo neće niko da potpisuje ugovore, recimo za deonicu do Subotice. Ali završićemo mi to. Mislim da će Mađari do marta ili aprila 2026. završiti svoj deo. Dva sata i 40 minuta od centra Beograda do centra Budimpešte - kazao je predsednik.

Istakao je da će Laz i Munjino brdo biti najduži tuneli, i tek posle toga će biti Iriški venac.

- Ali svakako je najteži tunel Munjino brdo. Najviše muka je bilo probiti planinu Jelicu - kazao je on kroz smeh.

Vučić je posle telefonskog razgovora rekao da je 1100 autobusa parkirano, a da još 700 treba da stigne.

- Tri četiri kilometra kažu mi da je na naplatnoj rampi kolona - rekao je on, i kaže da ga je sramota da komentariše navode da je plaćano ljudima da dođu.

On je govorio i o separatizmu, na primeru Crne Gore.

- Kada se Đukanović odvajao, govorili su svi da su za Srbiju, iako su jasni bili znaci da će to ići u drugom smeru. Samo dve godine posle agresije NATO su krenuli i u odvajanje od SRJ. To je i Svilanović rekao, da svi koji su išli u Budimpeštu išli su po pare, da je uslov bio da se odvoji Crna Gora. Oni hoće samo dalje rastakanje Srbije. Nije za džabe rekao Ješić da su uspeli da sačuvaju pozivni broj za Vojvodinu. Šta je još potrebno da nam se upali crveni alarm. U deklaraciji piše, a gotovo niko je nije pročitao. Niko nije našao nijednu neistinitu reč u tome - istakao je Vučić.

Naglasio je da je cilj samo rušenje Srbije, i da zbog toga mnogi zagovaraju odvajanje Vojvodine.

- Cilj je bio da se uništi rast Srbije, da ne budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Da nam deca izgube budućnost, da zadovoljavaju interese nekih drugih, da ne uče. Ne postoji veći greh od toga - rekao je on.