''DONEĆEMO SRSPKU NARODNU DEKLARACIJU'' Predsednik Vučić najavio: Veliki skup "Srećemo se na Sretenje"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, govoreći u Nacionalnom dnevniku na Pink TV rekao je da će na Sretenje biti donešena Srpska narodna deklaracija.

Foto: Tanjug

- Čujete iz sarajevskih i hvratskih medija da mora da se završi Vojvodina, oni ne razumeju koliki je procenat srpskog stanovništva tamo. Mi ćemo za Sretenje, imam opcije gde će biti veliki skup, doći će i predsedni Republike Srpske i mnogi važni ljudi. Imaćemo od Orašca do Beograda, Kragujevca, gledaćemo da nijednog sekunda ne dođemo da se sukobimo sa nekim u Kragujevcu, to su naša deca, pozvaćemo ljude na vreme, donećemo narodnu deklaraciju, to će biti veoma ozbiljan tekst, Srpska narodna deklaracija, a onda da razgovaramo sa mašarskim koalicionim partnerima šta da uđe u deklaraciju, ili da izađe, da bi je usvojili u Narodnoj skupštini.

Kako je naveo skup povodom Sretenja nosiće naziv "Srećemo se na Sretenje".