"DALEKO BILO I NE DAJ BOŽE" Kad bi Grugonjić bio ministar zabranio bi ćirilicu - Vučević otkrio kako bi mrzitelj Srbije uništavao našu zemlju

PREMIJER Srbije Miloš Vučević, na pitanje "Novosti" kako komentariše to što Dinko Gruhonjić autonomaš i mrzitelj Srbije otvoreno traži ministarsku fotelju i sprema plan za "dan posle", kaže da mu fali preduslov za to a to je da ga građani Srbije izaberu na izborima.

Foto: Medija centar Beograd

- Ja mu na tome čestitam, ali fali mu samo jedan mali preduslov a to je da ga građani izaberu na izborima. Bilo bi idealno da se on kandiduje imenom i prezimenom, da građani Srbije mogu da glasaju o Dinku Gruhonjiću, a ja se nadam da nikada nećemo doživeti da Dinko Gruhonjić bude ministar u Vladi Srbije. Politički se nadam, a građani će odlučiti. Zamislite Vladu u kojoj je Dinko Grugonjiić naprimer ministar informisanja. Evo nek svako od vas zamisli Vladu gde je Gruhonjić ministar kulture ili informisanja. Verovatno bi nam ćirilicu zabranili, rekli da smo počinili genocid na Gazimestanu 1389. godine, morali bi da klečimo i da se nekome svaki dan izvinjavamo, da kažemo da ne pričamo srpskim jezikom, da nam u nastavni plan uđe program aktivnosti kako se skvotuju srpske crkve i manastiri i onda bi se valjda mi otreznili i postali civilizovano društvo. Daleko bilo i ne daj Bože, ali biće onako kako građani odluče.

Podsetimo, Gruhonjić je sa opozicionim novinarom Dikićem pravio plan kako da sruši predsednika Srbije Aleksandra Vučića i preuzme vlast.

- Ovo više nije samo studentska stvar.Ovo zapravo sve više neće biti samo studentska stvar nego će biti jedna sveopšta pobuna - kaže i dodaje: - I u jednom i u drugom scenariju oni će izgubiti vlast i ići u zatvor što se nije desilo posle 5. oktobra 2000. godine. To je moj hepi end. A onda, naravno, posle hepi enda, naravno ne smemo ostati mamurni od uspeha, onda nas čekaju neke komplikovanije stari, ali otom potom. To je za taj famozni dan posle, ali da bismo stigli do dana posle moramo prvo da obavimo ono što je preduslov da možemo uopšte da se posvađamo kao ljudi. Da li će sada tu studentski plenumi odlučivati o budućim ministrima, ili će Univerzitet kao u ovom momentu... Možda sad zvučim pristrasno jer dolazim sa Univerziteta, koja je jedina institucija koja funkcioniše. Evo i Rektorski kolegijum je odbio poziv ove nenadležne osobe na razgovor, dakle predsednika države. Dakle, studenti su pokrenuli, profesori su ih podržali i zahvaljujući tome imamo autonoman univerzitet u jednoj državi. Onda bi bilo logično da univerzitetski profesori budu neki ministri - kaže Gruhonjić.