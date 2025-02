VUČEVIĆ: Pokretu za narod i državu potrebni ljudi koji žele da brane Srbiju

PREDSEDNIK SNS i premijer Miloš Vučević izjavio je danas da su najavljenom Pokretu za narod i državu potrebni ljudi koji žele da brane Srbiju i koji državu vide kao slobodnu i suverenu.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

- Ideja je da pozovemo sve ljude koji vide Srbiju kao slobodnu i suverenu državu. Da se i ti ljudi, paori, glumci, sportisti, penzioneri, studenti, priključe - rekao je Vučević na tribini u Temerinu.

On je podsetio da je priča o formiranju pokreta pokrenuta pre dve godine, ali tada nisu bili zreli uslovi za realizaciju.

- Mi ćemo biti deo pokreta, nećemo ugasiti SNS. Mislim da ćemo morati malo više da radimo na ideologiji stranke, da se više učvrstimo - rekao je Vučević.

On je dodao da su pokretu potrebni svi ljudi koji danas hoće da brane Srbiju i da je potrebna njihova snaga, jer je država iznad partije.

- Koliko imamo procenata ili glasova to će građani odlučiti samo na izborima. To je najvažnije za SNS, uz predsednika države, da sačuva državu. Još uvek je to ideja, krenula je u dobijanje nekog formata. Treba da odlučimo kako će se zvati, a SNS će biti deo kompozicije - dodao je Vučević.

On je rekao i da Srpska napredna stranka mora da se menja jer su otvorena mnoga pitanja u društvu, te da se razumeju i mladi i penzioneri.

- Da se vidi da li smo dovoljno sa narodom, da li nam je neprijatno da čujemo kritiku, da li smo se otuđili, čeka nas u SNS-u ogroman unutrašnji rad. Menjaju se stvari i okolnosti, pa samim tim i očekivanja - rekao je Vučević.

On je naveo i primere ljudi koji nisu članovi stranke i kritikuju vladajuću partiju, ali žele dobro državi.

- Imate profesora Čedomira Antića koji nije ljubitelj SNS-a, ali dobro govori za državu i vidi šta se dešava, tako i mnoge druge. Treba nam snaga svih ljudi. Nije ovo partijski zadatak, država je iznad svake partije. Pokret uključuje stranke, ali ih nadilazi. To sada dobija format, ali tek treba da se vidi ko će se sve priključiti. SNS hoće, tako oseća većina članova - kazao je Vučević.

(Tanjug)