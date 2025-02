NEODGOVORNO! REKTORSKI KOLEGIJUM ODBIO DIJALOG! TRAŽILI RAZGOVOR, A KASNIJE BEŽE: Šta se krije iza ove odluke otkrivaju stručnjaci

DANAS, 4. februara, Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je da je odlučio da ne prihvati poziv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na dijalog, koji je upućen 3. februara.

Da li će se situacija na univerzitetima u Srbiji dalje zaoštravati? Kako doći do “efikasnog” dijaloga pitanje je na koje odgovaraju gosti emisije "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji, dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, Prof. Vladimir Vuletić, sociolog i Prof. Predrag Marković, istoričar.

Ako je odbijen predlog za razgovor i ako su razlozi navedeni, postavlja se pitanje, ukoliko danas nije došlo do dijaloga, gde se naaze studenti i srpsko društvo, kao i kada će doći do tog dijaloga, a Marković je na pomenuto rekao:

- U našem društvu je došlo do kobnog i zakasnelog reagovanja, kao i lošeg kriznog menadžmenta. Najveću odogvornost ima onaj koji ima najveću moć, što je rekao patrijarh srpski Porfirije. Takođe, mediji imaju ogromnu odgovornost, urušeno je poverenje u društvu, a ono je ključ ove krize. Kada se jednom izgubi, ono se vrlo teško vraća - započeo je, te otkrio šta smatra razlogom odbijanja dijaloga:

- To je nepoverenje, zbunjujuće je jer će institucijama morati da se vrati život. Ključ je kako da institucije prorade. Studentskom politikom bi trebali da se bave studentski parlamenti i saveti fakulteta, a trebalo bi otkriti kako povratiti poverenje u institucije. Rektorat je u osetljivoj situaciji gde mora da bude taktičan i prema studnetima i prema državi. Zaključili su da je bolje da drže stranu studenata u ovoj situaciji.

Jović je prokomentarisao uslovno rečenu blokiranu situaciju u dijalogu:

- Imali smo zahtev akademske zajednice da je neophodno da razgovaramo, te da kroz dijalog dođemo do toga da li su zahtevi ispunjeni ili nisu. Vlast se potrudila da reši i ispuni zahteve studenata, imali smo pokušaje koje su studneti proglasili kao neuspešne. Odgovornost je na univerzitetu, ali je cilj da se organizuje ono što je propušteno, postoji određena fleksibilnost. Jedan semestar treba da traje 15 nedelja, a odgovornost je na kraju ponovo na univerzitetu, ministarstvo će pratiti zakonitost njihovog rada kada dođe do ponovnog uspostavljanja nastave - rekao je on, te naglasio:

- Postavlja se opravdano pitanje dela studenata da li će moći da podnesu zahteve za studentski dom, studentsku stipendiju, studentski kredit, kao i da na vreme ostvare potreban broj bodova za ostvarivanje i održavanje budžetskog statusa ako ova situacija potraje. Čak i da vremenski uspemo da postignemo da se školska godina završi do 1. oktobra, ostaje pitanje da li će znanje studentima moći na adekvatan način da se prenese. Govorimo o tome da je bitno da se struka pita, a da bi se ona pitala, mora i da postoji. Odugovlačenjem ove krize dovodi do pitanja da li ćemo uspeti da generišemo dovoljno stručne ljude za budućnost.

Ako se dijalog organizuje između dve strane koje nemaju mandat da o zahtevima raspravljaju, sa kim rektorat zapravo želi da pregovara? Vuletić kaže:

- Nema sumnje da je razgovor jedini način da se izađe iz ove krize, ne vidim drugi način. Što pre do njega dođe, to će šteta i posledice biti manje. Sve ono što je između je zapravo nešto što bi trebalo da bude tema tog dijaloga. Pitanje je nepoverenja između univerziteta i odgovarajućih institucija, moramo svi da budemo vrlo svesni o ozbiljnosti situacije i da vodimo računa o svakoj reči. U ovakvim stvarima tražiti nešto što je formalna stvar, a nigde se ni ne navodi koja je to institucija sa kojom bi rektorat želeo da pregovara, u ovoj situaciji videli smo da je u pozivu predsednika države nađen formalni okvir. Ja ne vidim ovde dve strane, na istoj strani su i studenti i profesori, ali i država. Svi imaju isti cilj, a to je da se što pre nastavi školska godina. Nije ništa novo da se izražava nepoverenje u institucije, radi se o tome da je neophodno da promovišete dijalog time što ćete u bilo kojoj vrsti dijaloga da učestvujete - kaže Vuletić i dodaje:

- Nije lako ni rektorskom kolegijumu, nalazi se pod pritiskom. Nije mi jasno to što kao opravdanje za svoje postupke i odluke navodi to kako će se plenumi izjasniti i kakvo je njihovo mišljenje. Plenumi su nešto što je novo, ne mogu da shvatim da rektoski kolegijum sebi dopušta da ima iznad sebe neko telo koje ima moć da stavlja veto na njihove odluke. Sami sebi su vezali ruke.Nije mi bliska ideja da su oni koji žele razgovor beskičmenjaci, oni jednostavno žele razgovor svesni da bi posledice mogle biti dalekosežne.

Podsećamo, predsednik Vučić uputio je juče poziv Rektorskom kolegijumu Univerziteta u Beogradu da 5. februara, u vreme koje njima odgovara, otpočnu dijalog u okviru koga će se pronaći rešenje za postojeću situaciju u kojoj još traje blokada nastave na visokoškolskim ustanovama.

U saopštenju se navodi da postoje brojne nedoslednosti u javnim istupanjima predstavnika državnih organa, što stvara sumnju u mogućnost i efikasnost dijaloga. Kolegijum je, takođe, istakao da dijalog treba da se vodi u atmosferi međusobnog uvažavanja i poverenja, uz ispunjenje studentskih zahteva od strane nadležnih institucija.

