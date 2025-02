LALOŠEVIĆ: Udruženje "Studenti 2.0" predalo zahteve Ministarstvu prosvete i plenumima

STUDENT Fakulteta političkih nauka (FPN) i član udruženja "Studenti 2.0" Luka Lalošević izjavio je danas da je to udruženje, koje se zalaže za nastavak nastave na fakultetima, svoje zahteve predalo Ministarstvu prosvete i plenumima, od kojih, kako je naveo, očekuju da se izjasne oko tih zahteva.

Lalošević je za TV K1 rekao da je plenum Mašinskog fakulteta odlučio da ih pozove na razgovor i zahvalio na tom pozivu. On je naveo da udruženje "Studenti 2.0" zahteva, između ostalog, da se fakulteti do 10. februara javno izjasne o daljem planu i nadoknadi nastave, da se stavi moratorijum na studentske kredite, da novac koji je država obezbedila fakultetima bude preusmeren na školarine kako bi one za ovu godinu bile potpuno besplatne i da ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović ne bude ponovo izabrana.

Lalošević je rekao da su se oko tih zahteva okupili studenti iz cele države i da su napravili Telegram grupu, gde iznose svoje ideje i predloge. Prema njegovim rečima, od petka, kada je to uduženje osnovano, oni trpe napade, optužbe i pretnje. On je naveo da su studenti koji se protive blokadama i žele da se vrate na nastavu na plenumima napadani zbog iznošenja takvih ideja i da su ih optuživali da "govore u ime vlasti".

- Određeni studenti iz plenuma ovo doživljavaju kao neku pretnju. Moram da kažem - mi nismo nikakva pretnja. Nama cilj nije da sabotiramo blokade ili bilo šta, niti smo osnovani od strane neke političke stranke, niti smo povezani sa bilo kakvom političkom strankom. Dakle, nas politika apsolutno ne zanima - istakao je Lalošević.

On je dodao da će se blokade jednog dana završiti i da udruženje "Studenti 2.0" želi da zna šta će se tada desiti. Podsetio je da je na početku blokada studentima obećano da neće biti oštećeni zbog blokada, kao i da je rektor Beogradskog univerziteta nedavno izjavio da studenti neće biti u velikoj meri oštećeni ako se blokade završe do kraja februara.

Lalošević je ocenio da se blokade neće završiti do kraja februara, a izrazio je nadu da će se okončati tokom marta i ukazao da može da se desi da se u blokadama izgubi čitava akademska godina. On je predložio da se organizuje anketa na e-studentu, gde bi studenti mogli da se izjasne da li su za nastavak blokada ili za povratak na nastavu. Govoreći o zahtevima studenata u plenumima, Lalošević je rekao da zahtev da se procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu svako podržava, ali je dodao da nije stručan da komentariše dokumentaciju koju je Vlada Srbije objavila. On smatra bi o toj dokumentaciji trebalo da se izjasni Građevinski fakultet. Na pitanje zbog čega to udruženje traži da Đukić Dejanović ne bude ponovo na čelu Ministarstva prosvete, Lalošević kaže da ona nije na vreme odreagovala kad je počela kriza.

- Od kada su počele blokade, mislim da se ona nije oglašavala - dodao je on.

(Tanjug)