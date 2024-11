IDEOLOG OPOZICIJE ZAHTEVA BLOKADU CELE SRBIJE: Poziva na generalni štrajk - Prestanimo da radimo (VIDEO)

MILAN St. Protić, ideolog srpske opozicije, poziva na blokadu cele Srbije i generalni štrajk.

- Kada dođe do generalnog štrajka i prestanka rada univerziteta ili škola, bez ikakvog nasilja, samo svi prestanu da rade. Stići do te tačke, koja sad izgleda prilično imaginarna i neostvariva i nerealna, ja sam svestan toga, ali je to jedini put. Potpuna blokada ove zemlje - kaže on.