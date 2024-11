VUČIĆ NA KONFERENCIJI "JEDNAKE. SIGURNE. OSNAŽENE": Nulta tolerancija prema onima koji su sprovodili nasilje nad ženama (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju konferencije "Jednake. Sigurne. Osnažene", koja se održava povodom početka kampanje "16 dana borbe protiv nasilja nad ženama", da se smanjuje broj slučajeva nasilja nad ženama i poručio da je njegov politički zahtev za Vladu Srbije nulta tolerancija prema onima koji su sprovodili nasilje nad ženama.

Foto: N.Skenderija

Obraćanje Vučića

- Pogledao sam najnovije brojeve i za nijansu manje i primera nasilja nad ženama i izrečenih mera prilaska nego što je bilo prošle godine. Svakako ogroman broj i dalje. Danas ima manje nasilja, ali je dobro da govorimo još više pa makar i utisak u javnosti bio da ga ima više, da bismo nasilje suštinski smanjili. O svakom nasilju neophodno je javno govoriti. Neophodno je da institucije deluju. Takođe je najvažnije da postoji javna, moralna osuda za sve one koji učestvuju u nasilju nad ženama. Nemoguće da bilo koji sportista, radnik u kulturi, političar koji je provodio nasilje nad ženama, sutra može potpuno normalno da nastavi kao da se ništa nije dogodilo. A to nam se inače dešava. Nasilnicima ne dugujemo ništa, onima koji misle da je moguće da se iživljavaju nad ženama, a da ne snose nikakvu odgovornost, nisu krivi samo oni, nego smo i mi, ukoliko se sa njima po tom pitanju saglasimo. Jedan od mojih političkih zahteva za Vladu biće nulta tolerancija prema onima koji su provodili nasilje nad ženama. Za mene je ključno pitanje ovde koliki broj žena i devojčica stvarno i suštinski prijavi nasilje, nešto manje od 15 posto devojčica. Ako je 32.000 ljudi dobvilo privremenu meru, to je više od 1 posto muškaraca u ovoj zemlji, onda taj broj postaje dramatično veći. Hoću da zamolim devojčice i žene da prijave nasilje. Naravno da je potrebna saradnja sa civilnim društvom, nevladinim sektorom. Ja imam troje dece, jedno žensko, ne mogu ni da zamislim kako bih se osećao da je ona izložena nasilju - kazao je predsednik.

On je svakog oca, brata i supruga pozvao da razmisle kako bi se osećali da je njihova ćerka, majka, supruga ili sestra izložena takvom nasilju i da im nikada ne padne na pamet da preduzmu nasilje prema nekome.

- Mi moramo da donosimo oko toga potrebne i strožije mere, strožije zakone, moramo da govorimo o tome i moramo da se borimo za to da žene koje su sposobnije i odgovornije od nas ne budu izložene nasilju i da to sprečavamo po svaku cenu. U tom smislu i naši pravosudni organi i tužilaštvo koje je samostalni organ, moraju da imaju punu podršku države, kao i policija koja svoj posao mora da radi na najstrožiji mogući način - rekao je Vučić.

Istakao je da je važno pokazati čvrsto jedinstvo po tom pitanju, kao i koliko je to značajno za naše društvo i zemlju.

- I da se zajednički borimo svakoga dana protiv onih koji nasilju pribegavaju. I tu nema pardona. Mogao je da nam donese deset zlatnih medalja, mogao je da nam donese deset zlatnih lavova, mogao je da bude predsednik i vlade i države i kralj ove vlade ili države, naš odnos uvek mora da bude isti. Moramo da zaštitimo žene, moramo da zaštitimo devojčice i tu ne sme da bude nikakvih kompromisa - naglasio je Vučić.

Obraćanje Elvire Kovač

Potpredsednica Narodne Skupštine Elvira Kovač izjavila je da je donošenje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici važan korak u izgradnji rodno-ravnopravnog i pravednog društva.

- Zakon o sprečavanju nasilja u porodici predstavlja centralni deo zakonodavstva u ovom kontekstu. Zakonom se uređuje sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i organizacija u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja - rekla je Kovač.

Naglasila je da je ideja zakona da se uspostavi jedinstveni okvir reagovanja svih organa u slučajevima nasilja u porodici.

- Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije imaju za ciji, naravno, izgradnju pravnog okvira, koji će obezbediti da žene budu jednake, sigurne i osnažene. Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije imaju za ciji izgradnju rodne demokratije - rekla je ona.

Kovač je dodala da samo uz institucionalnu zaštitu žene mogu biti jednake, osnažene i sigurne.

- Da bi postigli da žene budu jednake, sigurne i osnažene, važna je solidarnost, solidarnost žena i muškaraca, svih nas. Jer solidarnost i pravda za žene nam daje solidarno, slobodno i pravedno društvo - rekla je ona.

Dodala je da je kampanja protiv nasilja nad ženama bila vrlo intenzivna i da su je podržali narodni poslanici.

- I Srbija treba da bude ponosna na to što je bila među prvih deset, tačnije osma zemja koja je ratifikovala takozvanu Istanbulsku konvenciju i samim tim mi smo doprineli tome da ona stupi na snagu. Tada smo u Narodnoj skupšni Srbije glasali o predlogu zakona o potvrđivanju te konvencije, bilo je prisutno 164 narodna poslanika na glasanju, od njih 164, 159-ro je glasalo za, a petoro nije glasalo - rekla je Kovač.

Potpredsednica Skupštine rekla je da Konvencija propisuje ciljeve koje se odnose na zaštitu žena od svih vidova nasilja, sprečavanje, procesuiranje i eliminisanje nasija nad ženama i nasilja u porodici.

- Konvencija definiše doprinos u suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama, promovisanje suštinske jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena, izuzetno značajnu izradu sveobuhvatnog okvira, politika i mera zaštite i pomoći svim žrtvama - rekla je Kovač.

Kako je navela, da bi se obezbedila primena, značajan je mehanizam za praćenje i Srbija periodično dostavlja izveštaje o njenoj primeni, kao i o proceni mera koje su organi vlasti u Srbiji preduzeli u pogledu upravo primene.

Obraćanje Tatjane Macure Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je da je svaka peta devojčica u Srbiji doživela nasilje, a da od toga 74 odsto njih nisu imale poverenje da se o takvom iskustvu izjasne institucijama i porodici. Dodala je i da je drugi podatak koji je za nju poražavajući to što je u Srbiji u poslednjih deset godina više od 400 ubijenih žena i to samo prema pisanju medija, a da je samo 3 odsto njih prethodno prijavilo nasilje. - Želim da danas ipak svi stavimo prst na čelo i razmislimo da li bi neke od njih makar bile žive danas i sedele možda ovde sa nama da su prethodno prijavile ili da je neko iz njihovog neposrednog okruženja koje svedoči o nasilju, to učinio umesto njih - rekla je Macura. Dodala je da je cilj konferencije da se pošalje poruka da je vrhunski cilj izgraditi društvo bez nasilja i da su institucije sistema tu za sve žene i devojčice koje su žrtve nasilja i da imaju snažan odgovor na to nasilje, ali i da to što se se o nasilju u Srbiji danas više govori, prema njenim rečima, ne znači da ga ima više. - Ja sam imala sreću i zadovoljstvo da na početku svog mandata razgovaram sa ministrima u Vladi Republike Srbije koji se bave ovom temom i ono što jeste važno je da nasilja ima manje nego što ga je bilo ranije, ali se o njemu više govori i to je dobro, zato što kroz dijalog koji ćemo voditi i kroz medije i institucije sistema možemo da ohrabrimo žrtve da prijave nasilje - navela je Macura. Naglasila je da je podatak koji govori u prilog tome taj da je 32.000 hitnih mera izrečeno na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i da je izgradnja društva bez nasilja nemogući zadatak ukoliko se ne otvori dijalog u institucijama sa svim relevantnim sagovornicima, ali i da je kabinet koji vodi ove godine opredelio više od 100 miliona dinara kako bi podržao organizacije koje se bave sprečavanjem nasilja nad ženama. - Sa moje strane, to su razgovori pre svega sa relevantnim i resornim ministrima u Vladi Republike Srbije, sa kojima sam se već do sada imala prilike da sretnem. To znači i razgovor sa medijima i pre svega sa organizacijama civilnog društva. Moja vrata su i dalje otvorena za sve koleginice i kolege u Vladi Republike Srbije. Želim da i njihova vrata budu otvorena za mene, da razmenjujemo ideje i da radimo zajedno na izgradnji društva bez nasilja - istakla je Macura.