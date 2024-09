VULIN: Nacionalna izdaja je reći da je vlast u Beogradu bila odgovorna za bombardovanje Srbije

"REĆI da je vlast u Beogradu bila odgovorna, razlog, uzrok, povod, kako god hoćete za bombardovanje Srbije je neshvatljivo."

Foto Ž. Knežević

To je izjavio potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin odgovarajući u skupštini Srbije poslaniku koalicije Srce Stefanu Janjiću koji je rekao da je vlast u Beogradu bila odgovorna za bombardovanje Srbije.

- To jeste nacionalna izdaja. Ne možete reći za svoju zemlju da je odgovorna za rat. Nije bila odgovorna za rat. Nijednim svojim postupkom. Ovo će kolegu učiniti zvezdom prištinskih medija. Kurti će sa ogromnim zadovoljstvom reći - Srbija je priznala da je odgovorna, vlast srpska je odgovorna za bombardovanje, bombardovali su vas zbog vaše politike, pa će krenuti - zbog proterivanja Šiptara, da 1998. godine nismo sprovodili antiterorističku akciju nego smo zapravo "maltretirali mirne meštane", pa smo "kršili njihovo pravo na samoopredeljenje", pa "Račak", reći će da ima Srba koji znaju da je "Račak" bio istina, a ne "ovi lažovi i bitange koji su tad bili na vlasti." Ali iz toga onda proizilazi da se u ovoj skupštini bacaju Poslovnik i Ustav, da se gazi Ustav. Ustav, zastava, grb - simboli svake države, bacite ga ovde da ga pogazite. I pređemo preko toga. Možete li da zamislite da je u trenutku nervnog rastrojstva neko od ministara uzeo poslovnik i bacio ga, ili kad smo bili u opoziciji, pa napravili biste od nas potpune ludake, tražili biste da nas hospitalizuju, a mi ovde prelazimo preko toga kao da se ništa nije desilo, eto bacio je Ustav, pa dobro takav je on. Prelazi se preko toga. Pa zato što je to ideološka matrica gaženja svega što je ova država, zato sada slušamo političke partije koje mrtve hladne ovde drže predavanja o patriotizmu i kažu da nemaju oni ništa sa onim što je bilo pre nas ali su oslobodili preko hiljadu šiptarskih terorista i to je valjda u redu. Pa što bi se sećali toga? Ili govorimo o tome da su povučene sve presude pravosnažne legitimnih sudova ove zemlje kojim su vođe NATO pakta proglašene za ratne zločince. I to je u redu? I nećemo ni da se sećamo da je Havijer Soalna ovde dočekan sa crvenim tepihom. I to je u redu i nećemo toga ni da se sećamo. Zaboravljamo, i to je nastavak iste ideološke matrice koja kaže da su pregovori u Beču sa Tačijem u redu nego ovi vaši ne valjaju ništa. Pa dođemo do toga da ovde iz Demokratske stranke čujemo kako smo izdali Kosovo. Pa čekajte, Goran Bogdanović, predsednik pokrajinskog odbora DS, od 2002. do 2004. godine je bio ministar poljoprivrede u vladi Bajrama Redžepija i posle toga je bio i naš ministar. I ništa, sve je u redi, ni o tome nećemo da pričamo. I onda ova rečenica - Srbija je kriva za bombardovanje, vlast je kriva za bombardovanje dovede do haškog tribunala i masovnog izručenja svakog ko se suprotstavljao tom istom bombardovanju. Jer po toj logici naravno da je kriv i Milošević i Pavković i Lazarević, naravno da je kriv Mladić, pa svi su krivi jer mi smo krivi za bombardovanje, jer mi smo doveli do bombardovanja - izjavio je Vulin.

Na dobacivanje opozicionih poslanika da je JUL odgovoran za bombardovanje Vulin je ogovorio "samo kažite - nije NATO pakt kriv nego je JUL kriv za bombardovanje. JUL je kriv za bombardovanje, SPS je kriv, Milošević je kriv, samo NATO nije. Samo Šiptari nisu, samo OVK nije. Ali Srbija, Srbi i sve što je bilo srpsko naravno da su krivi. E to je ta ideološka matrica zbog koje se baca Poslovnik, Ustav i uoči 5. oktobra, valjda neka prijatna reminiscencija, prođe vas neka milina, da zapalimo ovo još jednom. Zamislite da se zapali skupština još jednom, pa da se pobacaju zastave, pa da se pogazi sve to. Zamislite radosti i miline. Tome se nadaju i tome se raduju."

Potpredsednik srpske vlade je dodao da politiku razumemo svi i da se u politici svi bore za naklonost svog biračkog tela, što nije sramota ali da postoje granice.

- Ne možete reći, ma koja god da se ambasada obraduje zbog toga, koji god delić biračkog tela da se obraduje zbog toga, da je Srbija, ili vlast Srbije, bila odgovorna za NATO bombardovanje - istakao je Vulin.