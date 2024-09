Građani su se već okupili u velikom broju. Prisutni su i glavna zastupnica kompanije Rio Tinto u Srbiji Marijanti Babić, ministar finansija Siniša Mali, kao i ministri Dubravka Đedović Handanović, Irena Vujović i Zlatibor Lončar. Prisutan je i glavni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm.

- Neće nam biti lak i jednostavan dan. Ovde su ljudi iz Rio Tinta koji će odgovarati i vama i nama, mi ćemo odgovarati i vama i njima - kazao je Vučić.

Predsednik je zamolio ljude da se drže teme litijuma i potencijalog rudnika Jadar. Kaže da je video ogromnu zabrinutost ljudi u Podrinju.

- Govorim o običnim ljudima koji su izuzetno zabrinuti zbog mogućnosi otvaranja rudnika. Ljudi se, pre svega, plaše za svoje vode, za Jadar i Drinu, plaše se za deponiju i kakva će folija da bude, plaše se za uticaj sumporne kiseline, plaše se za mnogo toga... Kod značajnog dela ljudi postoji strah. Naravno da postoje neopravdani strah, ali postoje i opravdani strahovi - rekao je Vučić.

Jakob Stausholm se obratio građanima.

- Ja sam izvršni direktor Rio Tinto grupe, gde sam zaposlen u poslednjih šest godina. Dolazim iz Danske. Sin sam inžinjera i prosvetne radnice. Imam 56 godina. Supruga i ja smo ponosni roditelji troje dece - kazao je on.

Rekao je da želi najbolje za svoju i drugu decu, pre svega želi da budu zdravi i bezbedni.

- Verujem da svi prisutni roditelji ovde osećaju isto - kazao je on.

Kaže da Rio Tinto ima 57.000 zaposlenih, od koji su većina takođe roditelji.

- Radimo u 35 zemalja i veoma smo ponosni na to što radimo. Veoma ozbiljno shvatamo kvalitet našeg rada. Bavimo se rudarstvom 151 godinu. Zapošljavamo najbolje stručnjake na svetu. Na tržištu smo prepoznati kao globalni lider. Kao kompaniji koja trguje na berzi, naša reputacija i zarada su podjednako važne - rekao je Stausholm.

Ističe da i ta kompanija uči i na greškama, kako bi uvek bila što bolja.

- Rudarstvo je veoma ozbiljna industrija - rekao je on.

Kaže da je Rio Tintu bezbednost na prvom mestu, ali da razume da ta kompanija još nema poverenje nekih građana u Srbiji i da će danas dati šest obećanja.

- Prvo, lično ću voditi računa i pozivati na odgovornost svakog menadžera, zaposlenog ili izvođača na projektu Jadar. Drugo se odnosi na to da će hiljade zaposlenih kompanije Rio Tinto živeti u Loznici, jesti lokalnu hranu, piti lokalnu vodu i poštovaće lokalnu zajednicu. Treće, radujemo se i podržavamo nadzor naših aktivnosti od strane lokalne zajednice u vezi sa svim aspektima razvoja, izgradnje i rada našeg rudnika i to sve počevši od ovog trenutka. Četvrto, tim Rio Tinta u Srbiji će otvoreno i iskreno razgovarati sa svima. Peto, obećavam vam da ćemo, kada pogrešimo, priznati tu grešku, ispraviti je, naučiti iz nje i nećemo je ponavljati. Šesto, obećavam da Rio Tinto nikada neće prestati da radi na tome da zadobija i zadrži vaše poverenje. Svako od vas i vaši i njihovi potomci ne smeju da žive u strahu da će podzemni rudnik biti štetan - rekao je on.

Odgovarajući na prva pitanja građana, Jakob Stausholm kaže da Rio Tinto vodu neće uzimati iz reke.

Marijanti Babić kaže je Rio Tinto radio i sa ljudima koji su protiv projekta. Govoreći o skupu SANU, kaže da je od tada odrađena studija o proceni rizika.

- SANU nije izašla i rekla da ovaj projekat nije dobar za Srbiju. Mišljenja u zborriku su bila podeljena, a najglasnije smo čuli negativna mišljenja. Mi smo pogrešili jer nismo komunicirali na pravi način i nismo na dobar način zaštitili naš projekat da ne bi došlo do ovog nivoa straha koji postoji - kazala je ona.

Milivoje Antić se javio za reč i rekao da je bivša vlast dovela Rio Tinto i da je on prvi čovek koji je u "Večernjim novostima" dao izjavu o tome, te javno postavljao pitanja šta se dešava.

- Verovali ili ne, niko, niti od opozicije, niti od vlasti, niti od građana nije mi dao podršku. Svi su ćutali - kazao je on.

Ističe da je kod njega došao Zlatko Kokanović i da mu je on tražio da se uključi.

- Ja sam im rekao da ja ne mogu da idem na mitinge i da me to ne interesuje, a Zlatko mi je rekao da sam im najpotrebniji kući da mogu da pišem i objavljujem - kazao je on.

Ističe da ovo nije pitanje rudnika, Rio Tinta, već da je ovo pitanje preuzimanja vlasti.

- Zato sam im rekao zašto ne ruše lokalnu vlast. Znao sam da ne mogu da izvedu 10 ljudi, a on mi je odgovorio da ne želi da dođe do smene. Nije mi objasnio zašto - kazao je Antić.

FOTO: Novosti

Kaže da su iz Udruženja Jadar posle protesta otišli kod Đilasa, a da su ranije tražili od ljudi iz BIA da ih pritvore, kako bi se opravdali pred narodom.

Jedan građanin je doneo rakiju kao poklon predsedniku Vučiću i pozvao ga u svoje selo, kad put bude završe.

Lider jedne grupe građana Slaviša Miletić kaže da je očekivao da će razgovori biti održani u Loznici.

- Mislim da je važno da razgovaramo - rekao je Miletić. Kaže da se zaista borio protiv vlasti, ali da temu rudnika nije sveo na borbu protiv Aleksandra Vučića i SNS.

Vučić kaže da Miletić nije rekao celu istinu.

- Tačno je da je u Loznici dozvoljeno reći sve o Aleksandru Vučiću, a nije dozvoljeno u lokalnim medijima o Rio Tintu, što je isto zastrašujuće. Isto tako je nemoće reći nešto o vama ili Kokanoviću, jer ćete da im postavljate balvane pred kuće - kazao je on.

Kaže da je želeo da se čuje to što Miletić priča.

- Vi ste sigurni da ste u pravu, a sami kažete da o tome ništa ne znate. Ja sam ovde da bih čuo i vas, da bih vam na pristojan način odgovorio, kao i svakom drugom. Da vas podsetim, u svakom selu, na svakom biračkom mestu sam ubedljivo pobedio - kazao je Vučić.

Kaže da je Miletić naučio da govori, a da niko ne sme da mu odgovori.

- Kažete "lokalne kabadahije"... Kako se lako prepoznajete - kazao je Vučić.

Ističe da nije čuo Miletićevo pitanje ni za Rio Tinto, ni za državu.

- Ja imam 50 veoma teških pitanja za Rio Tinto, a vi nemate nijedno. Ja sam se pripremao za to - kazao je Vučić.

FOTO: Novosti

Kaže da mu se čini da je ključno pitanje koliko će Rio Tinto novca da uloži o zaštitu životne sredine.

- Naredna 22 meseca najmanje, oni moraju da nam dostave tri različita dokumenta. Za jedan najkraći rok je 9 meseci, a za treći papir najduži rok je 22 meseca - kazao je Vučić.

Vučić je nabrojao loša iskustva koje su neke države (Amerika, Engleska, Panama...) imale sa Rio Tintom.

- Ovo je 2024. godina. Mi smo sagledali analizu i sednicu akcionara Rio Tinta u Brizbejnu ove godine. Opet je ključno pitanje Jadra i pitanje voda, pa vas molim, da nam na ozbiljniji način odgovorite kako ćemo da rešimo sigurnost, čistoću naših voda, da neće biti bilo kakvog prelivanja iz podzemnih voda u Jadar, iz Jadra u Drinu, iz Drine u Dunav... - rekao je Vučić.

Znači, Vučićeva pitanja su oko vode i deponije.

- Treće pitanje je sumporna kiselina i sigurnost - kazao je on i pitao za poljoprivredno zemljište ljudi u blizini rudnika.

Direktor Jakob Stausholm kaže da Rio Tinto ima teška poglavlja u njenoj istoriji.

- Ono što je jasno jeste da danas rudarenje može da se radi na bezbedan način i u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Ja sam postavio cilj da moramo da imamo najviše standarde prema životnoj sredini, zajednici i vladama. Sve građane gledam u oči i kažem da ovde razvijamo izuzetan projekat u skladu sa najvišim standardima - kazao je on.

Govoreći o deponiji, kaže da gotovo svi rudnici u svetu imaju otpad u tečnom stanju, a da je za Jadar odlučeno da bude potrošeno dodatnih 100 miliona evra kako bi ta deponija bila isušena.

- To je prvi litijum rudnik u svetu koji neće imati mokro jalovište. Deponiju svodimo na minimum, a negde oko polovine će moći da ide podzemno, a od preostalog dela nešto od ovog otpada može da se koristi za igradnju puteva - rekao je Stausholm.

Kada je rekao da to znači da će imati "niži" negativni efekat za životnu sredinu, Vučić je pitao da li to znači da ga ima.

Inženjer Rio Tinta rekao je da voda ne može da uđe u samo okno i da izađe gore.

- Rudničke vode morate da evakuišete iz rupe. Svaka kap te vode je resurs koji se prečišćava maltene do nivoa destilatorne vode - kazao je inženjer.

Dodaje da projekat podrazumeva korišćenje rudarske zapune, kako ne bi bilo slobodne površine koja bi mogla da izazove sleganje.

Govoreći o foliji, kaže da hidroizolacija deponije podrazumeva i dodatna dva sloja.

- Iako je ta folija sasvim dovoljna, ali ovde imam preventivno dodatna dva sloja od prirodnih materijala zasnovana na glini. Prelaskom na sušeni otpad površina za formiranje deponije smanjena je tri do četiri puta - rekao je inženjer.

Kada je u pitanju sumporna kiselina, kaže da ona ima svoju ulogu i to je materija koja se kupuje, kako bi se dobio proizvod koji je potreban.

- Ona se ne poliva po ljudima i ne baca se uokolo i ne izliva se. Uloga je da izvrši neutralizaciju - kazao je on i dodaje da je otpad na kraju baza, a ne kiselina.

FOTO: Novosti