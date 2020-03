M. S. | 24. mart 2020. 23:38 | Komentara: 0

-On je prekšio privremenu meru samoizolacije koja mu je određena rešenjem Uprave za inspekcijske poslove. U saradnji sa sanitarnim inspektorom sproveden je u karantin. Policija je došla do saznanja da je V.T napustio adresu predviđenu za kućnu samoizolaciju i u odnosu na to preduzela aktivnosti. Nakon utvrđenih činjenica ta osoba je procesuirana.







Policija će sprovoditi mere nadležnih institucija bez izuzetka, naglašeno je iz Uprave policije Crne Gore.



Kako je saopštila Uprava policije, u Baru je u utorak podneta krivična prijavu protiv komandanta Mornarice Vojske Crne Gore Veska Tomanovića (46) iz Bara zbog sumnje da je počinio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.