Novosti Online/V.K. | 01. mart 2020. 21:29 | Komentara: 0

- Dobro je što se na ovom trgu čitaju Molitva Gospodnja i Simbol vere i u samo nekoliko rečenica stoji cela naša vera! Ove litije su mirni građanski protesti, a počele su sa željom da pokažemo svima da se sprema sprovođenje zakona koji "prokišnjava". Može naša kuća Crna Gora da prokišnjava, ali smo tu da to zaustavimo tako što ćemo svaki kamen postaviti na svoje mesto, kazao je otac Gojko i nastavio.







- Zbore da radimo protiv Crne Gore, a mi to ne činimo. Iz naših srca progovaraju naši preci, koji su prvi počeli da čitaju Bibliju. I zato ne možemo mirno da sedimo dok neki žele da od Crkve naprave državno preduzeće. Molimo i kumimo da se donese zakon koji će urediti odnose izmešu Crkve i države, i da u njemu ne bude ništa nejasno. Dva meseca nas Bog ohrabruje da dignemo glavu i pogledamo se u oči. Molimo se našem predsedniku Crne Gore da vidi da smo i mi Crnogorci kao i on, da ne kažem da ima poneko koje više voli nego on.







-Bog neka je napomoći, ali mi odustati nećemo - Ovim rečima obratio se otac Gojko hiljadama Nikšićana koje nije omela jaka kiša da napune gradski trg.Prota Gojko Perović je pozvao narod da zaboravi na podele, jer, kako reče, samo složno i jedinstvu se nedaće mogu prevazići.