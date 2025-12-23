DAN ZA DOGOVORE, ISPITE I TRGOVINU Astro savet za utorak, 23. decembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče sekstil Meseca i Merkura

LjUBITELjI prave zime, spremite šalove i kape – prognoze su se usaglasile! Najnoviji podaci vodećih svetskih modela, GFS-a i ECMWF-a, ispisali su scenario koji se dugo čekao. Formiranje snažnog ATR (atlantskog) bloka otvara kapiju hladnom arktičkom vazduhu koji kreće u pohod na Evropu. Dok se kalendarska godina bliži kraju, sinoptičke karte postaju sve „zelenije“ i „plavlje“, najavljujući seriju ciklona koji će preko naših krajeva doneti ono najlepše - pravi zimski ambijent i snežni pokrivač.