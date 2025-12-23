Panorama

DAN ZA DOGOVORE, ISPITE I TRGOVINU Astro savet za utorak, 23. decembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče sekstil Meseca i Merkura

Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 12. 2025. u 07:00

MESEC, simbol trgovine, u inovativnoj Vodoliji, danas obrazuje sekstil s Merkurom, planetom biznisa, u Strelcu, znaku ekspanzije, putovanja, obrazovanja i pravnih poslova.

Foto: Free Images Pixabay

Ovaj prijateljski aspekt podstiče komunikaciju, dogovore, pregovore, trgovinu, privatni biznis, a dobar je i za polaganje ispita, putovanja, kontakte sa strancima, potpisivanje pravnih dokumenata i ugovora.

Mesec je simbol memorije, a Merkur reči, tako da je ovaj prijateljski aspekt idealan i za učenje, naročito stranih jezika.
Ovaj sekstil će najviše uticati na Strelce, Blizance, Device i Ribe.

