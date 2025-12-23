DAN ZA DOGOVORE, ISPITE I TRGOVINU Astro savet za utorak, 23. decembar: Evo na koja 4 znaka najviše utiče sekstil Meseca i Merkura
MESEC, simbol trgovine, u inovativnoj Vodoliji, danas obrazuje sekstil s Merkurom, planetom biznisa, u Strelcu, znaku ekspanzije, putovanja, obrazovanja i pravnih poslova.
Ovaj prijateljski aspekt podstiče komunikaciju, dogovore, pregovore, trgovinu, privatni biznis, a dobar je i za polaganje ispita, putovanja, kontakte sa strancima, potpisivanje pravnih dokumenata i ugovora.
Ovaj sekstil će najviše uticati na Strelce, Blizance, Device i Ribe.
Preporučujemo
NAUČNICI ZABRINUTI: Zemljina atmosfera „curi“ na Mesec
22. 12. 2025. u 22:40
OVO NIKAKO NE RADITE SA SLIKAMA POKOJNIKA: Veruje se da donosi veliku nesreću
22. 12. 2025. u 22:26
NAJGORE SNAJKE ZODIJAKA: Jako su zahtevne i traže da sva pažnja bude usmerena na njih
22. 12. 2025. u 22:00
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)