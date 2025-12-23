KINA IH NE ZAREZUJE Pentagon na mukama: Peking ima više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa blizu Mongolije

KINA je verovatno rasporedila više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) u tri kompleksa raketnih silosa i nema želju da pregovara o kontroli naoružanja, navodi se u nacrtu izveštaja Pentagona, koji naglašava rastuće vojne ambicije Pekinga.

Foto printskrin Jutjub/AP

U dokumentu na koji se poziva Rojters navedeno je i da Kina širi i modernizuje svoj arsenal oružja brže nego bilo koja druga nuklearna sila. Peking je saopštio da su izveštaji o vojnom jačanju Kine pokušaji "klevetanja Kine i namernog obmanjivanja međunarodne zajednice".

Prošlog meseca, američki predsednik Donald Tramp je izjavio da će možda raditi na planu denuklearizacije sa Kinom i Rusijom, međutim, u nacrtu izveštaja Pentagona, u koji je Rojters imao uvid, navodi se da Peking očigledno nije zainteresovan za to.

-I dalje ne uočavamo interesovanje Pekinga za preduzimanje takvih mera ili za vođenje šireg dijaloga o kontroli naoružanja, navodi se u nacrtu izveštaja.

U njemu se posebno ističe da je Kina verovatno postavila više od 100 interkontinentalnih balističkih raketa DF-31 sa čvrstim gorivom u silosima blizu granice sa Mongolijom, što je najnovija u nizu lokacija.

Pentagon je ranije izveštavao o postojanju silosa, ali ne i o broju raketa koje su u njima postavljene. U nacrtu izveštaja nisu identifikovani mogući ciljevi za navodno novopostavljene rakete.

Navodi se i da je kineski nuklearni arsenal još uvek u okvirima 600 bojevih glava u 2024. godini, što odražava "sporiju stopu proizvodnje u poređenju sa prethodnim godinama". Međutim, dodaje se da kinesko nuklearno širenje i dalje traje i da je Kina na putu da do 2030. godine ima i više od 1.000 bojevih glava.

Kina je saopštila da se pridržava "nuklearne strategije samoodbrane" i sprovodi politiku da ne upotrebi nuklearno oružje prva.

Zvaničnici SAD su napomenuli da izveštaj može da bude promenjen pre nego što bude poslat zakonodavcima. Pentagon i kineska ambasada u Vašingtonu nisu odgovorili na zahtev Rojtersa da pruže komentar.

(rt.rs)

