Svet

SAOBRAĆAJKA ILI TERORIZAM? Nemačka:Najmanje 4 osobe povređene u Hesenu kada ih je kolima udario Azerbejdžanac

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 12. 2025. u 00:11

NAJMANjE četiri osobe povređene su večeras u Hesenu u centralnoj Nemačkoj kada ih je automobilom udario Azerbejdžanac dok su stajali na autobuskoj stanici, saopštila je policija.

САОБРАЋАЈКА ИЛИ ТЕРОРИЗАМ? Немачка:Најмање 4 особе повређене у Хесену када их је колима ударио Азербејџанац

Foto Tanjug/AP/Tom Moldoveanu

U saopštenju se navodi da je vozač pobegao nakon incidenta, ali da ga je policija ubrzo uhapsila, ističući da je reč o Azerbejdžancu starom 32 godine koji živi u Hesenu, preneo je Bild.

Ističe se da se vozač Azerbejdžanac prvo sudario sa dva automobila koji su se kretali u istom smeru na semaforu, a da je zatim udario u grupu ljudi na autobuskoj stanici kada su povređene četiri osobe, od kojih neke teško.

Policija je otvorila istragu povodom incidenta, navodeći da za sada nije jasno da li je reč o namerno izazvanoj nesreći.

Incident se dogodio u blizini božićne pijace.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIČKI PIRATI NA KARIBIMA Trampova ministarka za bezbednost: Akcije protiv brodova poruka da Maduro treba da ode s vlasti
Svet

0 0

AMERIČKI PIRATI NA KARIBIMA Trampova ministarka za bezbednost: Akcije protiv brodova poruka da Maduro treba da ode s vlasti

AMERIČKA kampanja koja uključuje smrtonosne napade na brodove za krijumčarenje droge i presretanje tankera sa venecuelanskom naftom ima za cilj odvraćanje od ilegalnih aktivnosti i slanje poruke da SAD žele odlazak predsednika Venecuele Nikolasa Madura sa vlasti, izjavila je danas američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem.

22. 12. 2025. u 23:50

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE I GROBARI PLAČU! Zvezdaš doveo dedu od 96 godina prvi put na stadion Partizana - ono što se tamo desilo, svi će pamtiti (VIDEO)

DELIJE I GROBARI PLAČU! Zvezdaš doveo dedu od 96 godina prvi put na stadion Partizana - ono što se tamo desilo, svi će pamtiti (VIDEO)