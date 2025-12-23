VUČIĆ DANAS PRIMA TOLKAČA: Ambasador Ukrajine u oproštajnoj poseti
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača.
Sastanak će se održati u Palati ''Srbija'' sa početkom u 10.00 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
