Politika

VUČIĆ DANAS PRIMA TOLKAČA: Ambasador Ukrajine u oproštajnoj poseti

V.N.

23. 12. 2025. u 07:08

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača.

ВУЧИЋ ДАНАС ПРИМА ТОЛКАЧА: Амбасадор Украјине у опроштајној посети

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Sastanak će se održati u Palati ''Srbija'' sa početkom u 10.00 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 70%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 70%