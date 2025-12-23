AMERI SKROZ ZATEČENI! NBA liga uručila nagradu Nikoli Jokiću, a on... (VIDEO)
Nikola Jokić je upisao novi tripl-dabl, ukupno 178. u svojoj NBA karijeri.
Naime, košarkaši Denver Nagetsa ubedljivo su savladali Jutu Džez 135:112, a srpski košarkaš "sa pola gasa" stigao je do 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i tri blokade.
A ono što mu je predstavljao veći problem od same Jute, Nikola Jokić je morao da prođe pred početak meča. Srbinu je uručena nagrada za najboljeg košarkaša Zapadne konferencije u novembru. Osim o samoj nagradi, svi pričaju o njegovoj reakciji kada ju je dobio.
Naravno, Jokić je ispraćen ovacijama kada mu je uručena nagrada, ali je isto tako on odlučio da je po dobijanju u istom momentu, nakon zahvalnice čoveku koji ju je uručio, ostavi nekome na klupi.
Delovalo je i kao da u jednom momentu treba da usledi zajednička fotografija, ali je Srbin pohitao i odmah se vratio na zagrevanje i predstavljanje tima. Tipičan Nikola!
Jokić je u novembru u proseku imao 28.9 poena, 12.4 skoka i 10.9 asistencija.
Preporučujemo
OSVEDOČENI SRBOMRZAC GLEDA I NE VERUJE! Pa, šta ovo opet uradi Nikola Jokić!? (VIDEO)
23. 12. 2025. u 06:14
HITNO SAOPŠTENjE NAGETSA: Košarkaš Denvera slomio nogu, saigrač Nikole Jokića operisan
22. 12. 2025. u 20:18
ŽESTOKO GA UDARILI PO DžEPU! Trener Denvera kažnjen zbog Nikole Jokića
22. 12. 2025. u 10:50
DENVEROV NIZ JE PREKINUT: Jokić i družina se vraćaju na pobednički put
22. 12. 2025. u 14:03
TEŽAK ZADATAK PRED BARSELONOM: "Žuta podmornica" zna kako se pobeđuje lider prvenstva - nečijoj seriji pobeda dolazi kraj
NA stadionu „Seramika“, popularnom Madrigalu, u nedelju popodne biće odigran jedan od najzanimljivijih mečeva kola u La ligi, gde će vodeća Barselona gostovati trećeplasiranom Viljarealu.
21. 12. 2025. u 09:04
DELIJE I GROBARI PLAČU! Zvezdaš doveo dedu od 96 godina prvi put na stadion Partizana - ono što se tamo desilo, svi će pamtiti (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala - prilično su emotivne.
22. 12. 2025. u 16:43
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)