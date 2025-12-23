AMERI SKROZ ZATEČENI! NBA liga uručila nagradu Nikoli Jokiću, a on... (VIDEO)

Nikola Jokić je upisao novi tripl-dabl, ukupno 178. u svojoj NBA karijeri.

Foto AP

Naime, košarkaši Denver Nagetsa ubedljivo su savladali Jutu Džez 135:112, a srpski košarkaš "sa pola gasa" stigao je do 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i tri blokade.

A ono što mu je predstavljao veći problem od same Jute, Nikola Jokić je morao da prođe pred početak meča. Srbinu je uručena nagrada za najboljeg košarkaša Zapadne konferencije u novembru. Osim o samoj nagradi, svi pričaju o njegovoj reakciji kada ju je dobio.

Naravno, Jokić je ispraćen ovacijama kada mu je uručena nagrada, ali je isto tako on odlučio da je po dobijanju u istom momentu, nakon zahvalnice čoveku koji ju je uručio, ostavi nekome na klupi.

Delovalo je i kao da u jednom momentu treba da usledi zajednička fotografija, ali je Srbin pohitao i odmah se vratio na zagrevanje i predstavljanje tima. Tipičan Nikola!

Jokić je u novembru u proseku imao 28.9 poena, 12.4 skoka i 10.9 asistencija.

Nikola Jokic receives his Player of the Month award 👏🃏 pic.twitter.com/HY5rqlQzEg — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 23, 2025