POSLEDNJI SUNČANI DAN A ONDA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 23. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će tokom celog dana biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom.
Slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak, a temperature od minus dva do 10 stepeni.
Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela u zemlji.
VREME U BEOGRADU
Umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura oko devet stepeni, a krajem dana se očekuje naoblačenje, u drugom delu noći i pred jutro slaba kiša.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.
U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.
Od petka umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.
U košavskom području u većini dana umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.
(sputnikportal.rs)
