POSLEDNJI SUNČANI DAN A ONDA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 23. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će tokom celog dana biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom.

Slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak, a temperature od minus dva do 10 stepeni.

Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela u zemlji.

VREME U BEOGRADU

Umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, najviša dnevna temperatura oko devet stepeni, a krajem dana se očekuje naoblačenje, u drugom delu noći i pred jutro slaba kiša.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

U četvrtak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Od petka umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.

U košavskom području u većini dana umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć