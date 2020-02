Novosti Online/M.S./V.K. | 27. februar 2020. 20:10 > 21:47 | Komentara: 0





Ovo je posle litije za odbranu svetinja u Mojkovcu, rodnom meestu premijera Duška Markovića kazao u obraćanju sabranom narodu episkop budimljansko-nikšićki Joanikije.





-Vi svedočite na ovim velikim narodnim skupštinama, nema veće institucije od ovih narodnih skupština u Crnoj Gori koje su tako dostojanstvene, da je taj zakon ništavan, da je donesen sa zlom voljom i da treba da se izmeni. Obmanjuju javnost naše vlasti kako mi ne poštujemo državu, kako ne priznajemo nezavisnost Crne Gore, kako je ovo velikosrpska, ruska politika. Ne prolazi ta priča više! Nije tačno. Mi poštujemo državu i poštujemo Ustav Crne Gore. Ovaj je zakon protiv Ustava i protiv međunarodno utvrđenih pravila. Ovaj je zakon protiv pravoslavlja! Ovaj zakon ugrožava slobodu vere! To se nigje više ne radi, nego u Crnoj Gori S toga smo odlučni da istrajemo u ovoj borbi do kraja. Ne možemo dozvoliti da naša vjera bude ponižena, diskriminisana i gonjena. Crkva Božja i kad je gonjena ona je sveta i jaka. Nećemo popustiti! Nemamo pred kim da popustimo. Na pravom smo, istinitom putu, borimo se istinom i pravdom Božjom. Istina i pravda Božja, i sud Božji će pobediti, kazao je episkop Joanikije, ističući: Mi želimo dobro svojoj državi, želimo mir i slogu, stabilnost i to će biti onda kada sveta pravoslavna vera dobije i obezbedi sva svoja prava kao i ostale vere. Ništa više od toga, ali ništa ni manje, poručio je episkop Joanikije, koji je sabrani narod zamolio da i nadalje čuvaju red i poredak litija. -Njima se ceo svet divi, naglasio je episkop Joanikije.

-Sabiramo se kao Crkva Božja, u ime Božje, u ime pravde Božje i ljudske, svjedočeći da smo izloženi nepravdi i diskriminaciji u svojoj državi Crnoj Gori. Borimo se da se diskriminatorski zakon, koji je licemerno nazvan Zakonom o slobodi vere, a on je, zapravo, zakon protiv pravoslavlja. Da se povuče ili da se uklone one odredbe koje diskriminišu SPC i njene episkopije u Crnoj Gori.-Srpska pravoslavna crkva nakon osam vekova postojanja, ovim zakonom biva prinuđena da ide na šalter kod opštinskih birokrata da se registruje kao novoosnovana jerska zajednica, kao sektaNe možemo to dozvoliti, jer mi imamo pravni subjektivitet i kontinuitet i . istoriju osam vekova. Ne možemo dozvoliti da mi, kao većinska vera u Crnoj Gori, budemo neravnopravni sa ostalim verama. Mi poštujemo sve ono što je država dogovorila sa rimokatoličkom Crkvom, sa islamskom i jevrejskom zajednicom, ali i mi hoćemo da imamo ista prava, kao i ostali. Ne tražimo ništa više, ali ne možemo dozvoliti da se nama uskraćuju prava koja smo stekli kroz vekove, koja nam ni Turci nisu oduzimali, niti su preknjižavali na državu, ni Turska, ni Austrija, ni komunisti to nisu radili. Ovi su otišli dalje od svih i hoće sada da prepišu svetinje i sve što je Crkva Božja sticala do 1918. godine. Kakav je to način da se bilo kome oduzima imovina i otimaju svetinje, kazao je epsikop Joanikije, koji je istakao da je naš narod iz dubine bića osetio da se ovde radi o nepravdi, o užasnoj nepravdi, o udaru na našu veru, na dostojanstvo, o udaru na svetinje, o udaru na naše pretke, na sadašnjost i budućnost.- Onaj ko hoće nekome da uzme dom da mu ga otme, on udara i na njegovo imanje, na njegovu čast, na obraz, uskraćuje mu pravo na opstanak. Mi se moramo izboriti za slobodu naše svete vere pravoslavne, koju nam je zavještao Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Petar Cetinjski, Mojkovački junaci koji su ginuli za Krst časni i slobodu zlatnu, za dostojanstvo svog naroda, za čast i obraz svog potomstva. Svaki izlazak naroda u svenarodne litije je, po vladikinim rečima, velika je podrška Crkvi.