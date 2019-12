J. Kerbler S. Rovčanin Tomković | 18. decembar 2019. 22:27 | Komentara: 0

PREDSTAVLjAJUĆI se biračima koji će u nedelju izabrati prvog čoveka Hrvatske, kandidati za predsednika dobar deo minutaže potrošili su na stavove o Srbiji zapretivši da našoj zemlji neće dopustiti da uđe u Evropsku uniju!





Utrkivanje ko će biti stroži prema komšijama, a koje prati celu izbornu kampanju, kulminiralo je preksinoć na hrvatskoj državnoj televiziji kada su nam predsednica Kolinda Grabar Kitarović, ali i oni koji imaju najviše šansi da je smene sa mesta prve dame, poručili da će nas saplitati na svakoj stanici ka EU, a čak i predložili da se o prijemu Srbije u "klub 28" pita hrvatski narod na referendumu?! Ko god da pobedi, imaće priliku da već od 1. januara 2020. sprovede zamisli u delo, jer Hrvatska tada preuzima predsedavanje EU.

Dok je Kolinda Grabar Kitarović poručila da će tražiti da se reši pitanje nestalih, pre ulaska Srbije u EU, a pevač Miroslav Škoro da komšijama treba postaviti uslov da plate odštetu Hrvatima, bivši premijer Zoran Milanović je bio nešto milostiviji, rekavši da "ne bi kočio Srbiju, ali jedno su Srbi, a drugo Vučić". Reditelj Dario Juričan rado bi nam otvorio briselska vrata, ali zato što je "Evropska unija robno-novčani savez i tamo se krade, pa je Hrvatski interes da Srbija i BiH uđu u EU".

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da debata nije bila nimalo ohrabrujuća i da su se dva od šest osnovnih pitanja za kandidate ticala Srba, Srbije i ćirilice.

- Hteo sam to da vidim profesionalno i mogao bih da vam kažem koga vidim u drugom krugu, a koga kao pobednika. Ali, ako bih to rekao, drugima bih omogućio da se približe. To je bilo toliko očigledno. U Srbiji bi u 60 pitanja koja bi eventualno bila postavljena, možda jedno i to uopšteno, bilo o situaciji u regionu, a o Hrvatskoj posebno nijedno. To mnogo dobro i lepo govori o Srbiji.

Kako je naveo: "Hrvatska je u ekonomskom smislu ispred Srbije, ali se polako približavamo, pa bismo u deceniji koja dolazi mogli sasvim da im se približimo".

Najistaknutiji predstavnici srpskih stranaka u Hrvatskoj, koji nisu podržali nijednog kandidata, nakon televizijske debate, nisu želeli konkretno da komentarišu pojedine istupe, uz poruku "nećemo se mešati".

- Ali, da nije bilo Srba u Hrvatskoj i Srbije, bila bi to dosadna kampanja - poručili su za naš list.

Prognozeri su posle debate najviše šansi dali Kitarevićevoj, Milanoviću i Škoru, ali je glavni utisak da bi ona prošla bledo, da nije bilo pitanja o Srbima i Srbiji. Osim toga, pitali su ih šta za njih znači Tito, a šta Franjo Tuđman. Grabar Kitarovićeva, koja je bistu predsednika SFRJ izbacila sa Pantovčaka, priznala je da je odigrao pozitivnu ulogu u antifašizmu.

ĆIRILICA KAO PROVOKACIJA

OSIM pitanja o evropskom putu Srbije, kandidati su odgovarali i na pitanje treba li u Vukovaru postaviti i table sa ćiriličkim natpisima. Kolinda Grabar Kitarović je pitala zašto se forsira ćirilica, pre zadovoljenja pravde i dodala da prvo treba rešiti kažnjavanje ratnih zločinaca, pa onda govoriti o ćirilici. Škoro je naveo da stanovnici Vukovara o tome moraju da odluče. Milanović je istakao da je ovo "idealan teren za trgovce mržnjom i da je to, pre svega, pitanje zakona i vladavine prava". Đapić je ćirilicu nazvao provokacijom koja traje godinama i najavio da će taj problem rešiti promena Ustava.

GLASANjE U BEOGRADU I SUBOTICI

NA izborima će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Beogradu i Subotici moći da glasaju i hrvatski državljani koji žive u Srbiji. Naša zemlja je jedna od 47 u kojima će Hrvati izvan matice moći da ostvare svoje biračko pravo.