Policija u Berlinu pokušava da otkrije ko je otvorio neobeleženi grob nekadašnjeg SS oficira Rajnharda Hajdriha, nacističkog funkcionera kojeg su ubili češki partizani 1942. godine, piše Bi-Bi-Si.

Zaposleni na Groblju invalida u centralnom Berlinu su otkrili da je grob otvoren prošlog četvrtka a policija tvrdi da ni jedna kost nije uklonjena.

Inače, on je čovek koji je izmislio "konačno rešenje" i gradnju brojnih logora smrti.



Bio je SS general, šef bezbednosti Rajha, general policije i na čelu organizacije koja je brutalno gušila svaku pobunu.



Mnogi istoričari smatraju da je jedna od najmračnijih figura Drugog svetskog rata.



Saveznici su na kraju Drugog svetskog rata odlučili da se grobovi istaknutih nacista ne smeju obeležavati, da ih simpatizeri ne bi slavili a onaj ko je otvorio grob Rajnharda nekako je došao do te tačne lokacije.

Hajdrih, čiji je nadimak bio „Kasapin", bio je na čelu Glavnog bezbednosne kancelarije Rajha koja je delovala u okviru SS na čijem čelu sa nalazio Hajnrih Himler. Adolf Hitler je Hajdriha zvao „Čovek sa gvozdenim srcem".









