Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je pozvalo na razgovor američkog ambasadora u Ankari.On je pozvan na razgovor zbog rezolucije koju su usvojili američki poslanici, a u kojoj se masovna ubistva Jermena pre jednog veka proglašavaju genocidom.Turska je zaprepašćena takvom odlukom, poručila je zvanična Ankara, koja je osudila taj potez ocenivši da je on ništavan, a američke poslanike je optužila da politizuju istoriju, preneo je Rojters.Senat SAD je juče odobrio rezoluciju kojom su masovna ubistva Jermena koja su počinili Turci Osmanlije pre jednog veka prepoznata kao genocid.Rezolucija je prethodno tri puta blokirana na zahtev Bele kuće, ali je juče jednoglasno odobrena.Neobavezujuća rezolucija, koju su podneli demokratski senator Robert Menendez iz Nju Džersija i republikanski senator Ted Kruz iz Teksasa, potvrđuje da se genocid desio i da je Turska odgovorna, preneo je sinoć AP."Svojim prijateljima i kolegama kažem: genocid je genocid", rekao je Menendez i dodao da bi senatori trebalo da imaju hrabrost da to izgovore "jasno, glasno i bez rezerve".Menendez i Kruz pokušali su tri puta da izdejstvuju rezoluciju koristeći proceduralni manevar koji bi omogućio odobravanje glasanja bez duge rasprave.Svaki put bi republikanski senator prigovorio, navodeći kao razlog neodobravanje Bele kuće.Senator Severne Dakote Kevin Kramer, koji se prošle nedelje usprotivio toj meri, rekao je da je to učinio na zahtev Bele kuće, jer se glasanje dešavalo u vreme samita NATO, na kome su se predsednik Donald Tramp i drugi čelnici okupili u Londonu, a Turska je članica NATO.Turska godinama lobira protiv američkog priznanja genocida nad Jermenima.Aram Hamparijan, izvršni direktor Jermenskog nacionalnog komiteta Amerike, ocenio je da je tursko višedecenijsko protivljenje rezoluciji bilo "najduži veto nad američkom spoljnom politikom" neke strane zemlje u američkoj istoriji.Istoričari procenjuju da je gotovo milion i po Jermena ubijeno između 1915. i 1917. godine, a mnogi to vide kao prvi genocid u 20. veku. Turska osporava takvu kvalifikaciju i tvrdi da je taj broj uvećan, a da su ubijeni žrtve građanskog rata.