Novosti online | 12. jun 2020. 22:00 > 23:30 |

Predsednik Srbije Alksandar Vučić večeras je gost u emisiji "Prva tema" autorke i voditeljke Jovane Joksimović. Vučić će govoriti o svim važnim političkim i ekonomskim temama koje su važne za Srbiju.





Vučić će pričati i o predstojećim izborima, ali i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.





Pratite uživo na sajtu Novosti...





Najveću pažnju medija danas imaju napadi na predsednikovog sina Danila.



- Ja sam ovde da pričamo o Kosovu, ali ne bežim od pitanja koja se tiču mog sina. Bilo bi mi lakše da pričamo o tome u sredini emisije. Verovatno svaki otac misli za sebe da je dobar. Nisam najbolji roditelj. Niti mogu da plačem, niti mogu da kukam. Mnogo mi je važno da pričamo o drugim ljudima u Srbiji. Negde sam kriv za ovo što se njemu dešava. Oni ne kažu da je prekršio zakon, da je zgrešio, da se bahato ponašao. Nego je sedeo sa nekim. Naravno da je reč o groznoj kampanji onih koji su obećali da ću ih zapamtiti. Imate više tih tajkuna, čak su u svojim tabloidima stavili, da je on se deo sa opasnim ljudima. Taj mladić koji je sedeo sa njim je navijač Partizana. Moj sin navija za Zvezdu. Neću ljudima da ogadim veče. Doneo sam fotografije.







Navodi da su ćerka i sin teško podneli razvod roditelja, i da se nakon toga roditelji trude da deci ugode u svemu, ali navodi da je sve to razumeo kao poruku da nije u stanju da decu zaštiti.



- Oni su u pravu, nisam uspeo da ih zaštitim. Ni Vukana - kaže predsednik.



Kaže da su njegovi roditelji imali problem sa njim do 21. godine, dok on sa Danilom takvih problema nema.







- - Oni su u pravu, nisam uspeo da zaštitim svoju decu. Ja sam bio gori sa 19, 20 godina, ne postoji Zvezdin i Partizanov navijač koga ne poznajem. Moji roditelji su sa mnom imali problema. Danilo nije ukrao, radi u prodavnici, nije diler. Moj sin radi u prodavnici. Ne stidi se i ponosi se svojim poslom i ima platu od 550 evra - rekao je Vučić. Moj sin radi u prodavnici. Ne stidi se i ponosi se svojim poslom i ima platu od 550 evra - rekao je Vučić.







Vučić je zatim pročitao nekoliko užasnim tvitova koji su upućeni njegovoj deci.







Na pitanje kako su znali gde se Danilo Vučić nalazi, on navodi:



-Izgleda da ga neko uhodi.Nadam se da će mi jednog dana deca oprostiti.







Na pitanje da li mu je sin zamerio, Vučić navodi:



- Pitao sam ga zašto izlaziš u kafić, zamislite moju glupu rekaciju, a on mi je odgovorio da je samo sedeo kafiću i da je problem nastao zbog mene -rekao je predsednik. Na pitanje da li mu je sin zamerio, Vučić navodi:- Pitao sam ga zašto izlaziš u kafić, zamislite moju glupu rekaciju, a on mi je odgovorio da je samo sedeo kafiću i da je problem nastao zbog mene -rekao je predsednik.









NE MOGU DA ME SLOME, REKLI SU MI "ZAPAMTIĆEŠ NAS"







- Ne mogu da me pobede planovima i programima, ništa im nije uspelo, računaju da će psihički i fizički da me slome. Reč je o najvećim kriminalcima, onima koji su rekli "zapamtićeš nas". Takvi ljudi stoje iza ove kampanje, oni to ne kriju, pogledajte njihove medije. To licemerje je toliko jezivo da su tokom policijskog časa protestovali jer je nečijem ocu rečeno da je lopov. To nije pušteno deci, nego njemu. Na to ste izašli da nameštate kameru da se vidi da plačete, a onda krenuli u kampanju protiv tuđe dece. Dva su razloga. Koga god bih pomenuo rekli bi da je važan i da mi smeta. Drugi razlog je drugačiji. Kažite šta god želite protiv mene, ali šta ste ponudili narodu?", upitao je Vučić i dodaje. Ja da lažem neću.



Dodaje i da se na njegovu decu "suviše jaka mafija okomila".







View this post on Instagram Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije #PrvaTema sa @jjovanajoksimovic na @prvatelevizija. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Jun 12, 2020 at 1:05pm PDT

O KOSOVU-SPISAK LEPIH ŽELjA NEODGOVORNIH POLITIČARA



Na pitanje da li očekujemo postavljanje ultimatuma i da li imamo jačinu da na ultimatum odgovorimo, on odgovara:



"Ne. Gledam junačenje u kampanji kako će naša vojska i policija da caruju na Kosovu i kako je sve divno. Nije divno. Moramo da pobmognemo ljudima, da se borimo, da administrativna linija bude otvorena", kaže. Više o tome čitajte Na pitanje da li očekujemo postavljanje ultimatuma i da li imamo jačinu da na ultimatum odgovorimo, on odgovara:"Ne. Gledam junačenje u kampanji kako će naša vojska i policija da caruju na Kosovu i kako je sve divno. Nije divno. Moramo da pobmognemo ljudima, da se borimo, da administrativna linija bude otvorena", kaže. Više o tome čitajte OVDE.









ZA EKONOMIJU NAM JE VAŽNA EU ALI I KINA











- Pričao sam da na dnevnom nivou imamo problem da isporučimo čelik u Smederevu. Niko nije došao, Kinezi su došli. Možda vama ne znači, ali ljudima u Smederevu i te kako znači - rekao je on gostujući u Prvoj Temi na Prvoj TV. Više o tome čitajte Srbiji je važna EU zbog ekonomske saradnje, ali i Kina, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.- Pričao sam da na dnevnom nivou imamo problem da isporučimo čelik u Smederevu. Niko nije došao, Kinezi su došli. Možda vama ne znači, ali ljudima u Smederevu i te kako znači - rekao je on gostujući u Prvoj Temi na Prvoj TV. Više o tome čitajte OVDE





IZBORNE LISTE





- Ne možemo da izdržimo takvu snažnu argumentaciju protivnika. Ne mogu da kažem da imamo više, već onih koji se pojavljuju u medijima dobijaju manje. Učestvujemo u političkim duelima, ali je to nekad smisleno, a nekad nije. Od ovih 40 mladih ljudi učestvovaće u utorak.



Na pitanje zašto na listi ne piše SNS, nego predsednik "Za našu decu" na šta je predsednik odgovorio šta je Tadić radio na izborima 2012.



Predsednik je naglasio da je ključno da se dobiju ovi izbori i pozvao je ljude da izađu na izbore.



- Uspeh je za mene da građani Srbije da izađu na izbore, a neuspeh da ne izađu.