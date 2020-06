Novosti online | 12. jun 2020. 22:36 > 22:45 |

- Spisak lepih želja neodgovornih političara. Kosovo je njihovo čedo, zaljuljali su kolevku, danas je to čedo malo neposlušno. Oni znaju ko su roditelji te države. Neće promeniti svoj stav ni nemačka ni Velika Britanija. Očekujem dolazak Miroslava Lajčeka odmah posle izbora, možda već 22.juna. Ja 23. idem u Moskvu, 25. ili 26. juna idem u Vašington. Uvek su nas pritiskali. Ne znam zašto vam je važno da li će nas za sto staviti Lajček ili Grenel, to neće promeniti ništa. Šta je suštinska razlika u rešenju koji će da nam ponude jedni i drugi. Njihov predlog će biti nezavisnost Kosova, i Evropa i Amerika će tražiti da mi to prihvatimo na ovaj ili onaj način. Glavni pregovori će se voditi pod okriljem Evropske unije, jer smo mi na evropskom putu - rekao je predsednik.















Vučić je govorio o tome šta se nalazi u platformi koju će predstaviti Srbija i šta ona podrazumeva.







- Mi ćemo svakako prihvatiti evropsku stranu jer smo na evropskom putu, ali ne može da kažemo Grenelu „ne“. Nama to ništa neće pomoći. Nama je važna naša sloga, naše jedinstvo i važo je da ljudi izađu na izbore. Da pokažemo da imamao dovoljno snage da kažemo „ne“ ili da prihvatimo kompromis. Mi to ne možemo rešiti lako, zato sam rekao Srbija neće ići sa belom zastavom - rekao je Vučić.



- Naša platforma je da se borimo za svakog Srbina na Kosovu, za svaku kuću, a da ne zanemarimo realnost. Kosovo je deo Srbije, ali u njihovoj platformi piše da je nezavisna država. Oni neće na pola puta da se nalazimo. Oni žele da Srbija ne dobije ništa. Moramo da pregovaramo, čak i za ništa moramo da pregovaramo.Naša paltforma je da se borimo za svakog čoveka na Kosovu, za svaku crkvu i manastir na Kosovu, za našu državu na Kosovu. Ali da znamo da je 93% Albanaca na Kosovu. Biće nam teže u budućnosti, zato nam je potrebna podrška naroda. Treba da znamo da imamo podršku unutar naše zemlje, zato nam je ta podrška važna i 21. juna. Kosovo je nezavisna država, stoji u platformi i evrope i Amerike, a u našoj je Kosovo deo Srbije. Oni neće da se nađemo na puta. Oni hoće da Srbija ne dobije ništa. Albanci neće da govore o ZSO, mi o tome pitamo u svakom trenutku - rekao je Vučić.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji "Prva tema" otkrio detalje o mogućem nastavku dijaloga Beograda i Prištine.- Uvek imamo izbor. Plašim se da nisu sjajni. Samo gledam to junačenje i to kako će svi sve da sačuvaju, kako je sve divno. Ljudi na Kosovu to znaju. Mi moramo da brinemo o našem narodu na Kosovu, da investiramo u zdravstvo i školstvo. Da idemo na još veće investicije i da se borimo za naše nacionalne interese. Oni vrše svaki dan pritisak od prekida kampanje.Pred nam je nova pregovaračak platforma koja podrazumeva ukidanje Rezolucije 1244.