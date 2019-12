Novosti online | 20. decembar 2019. 19:00 > 19:59 | Komentara: 0

Predsednik Vučić je nakon sastanka sa Ramom i Zaevim rekao da je dogovorena veća integracija organa za vanredne situacija, zajedničko delovanje vatrogasnih i policijskih jedinica u slučaju požara, poplava, zemljotresa i slično.Kaže da će se raditi na umrežavanju sistema tako da se može odmah reagovati, što je od izuzetnog značaja, što se pokazalo posle zemljotresa u Albaniji.- Sledeći susret će biti krajem januara u Beogradu i biće istorijski. Već pre kraja godine prelazićemo granicu samo sa ličnom kartom, a za nas je mnogo važnije to što smo kreirali softver koji su svi prihvatili. Jedinstveno tržište rada je dogovoreno, pa ako Albanac ili Makedonac pređe u Srbiju, dovoljno je da koristi svoj telefon ili kompjuter i da se prijavi za želju sa radom. Dakle, ako Albanac pređe u Srbiju i poželi da radi, mi ćemo već imati njegove podatke, jer smo umreženi. Tako će biti i u obrnutom slučaju. U roku od 5 dana on če dobiti evidencioni broj i može da radi na teritoriji naše zemlje sve što želi i obrnuto. To je revolucija i fantastična vest. Pokrićemo mnogo rupa - kaže Vučić i nastavlja:-To će značiti dramatični priliv investicija, jer je važno strancima da imaju sigurnost na teritoriji. -Ovo je izuzetna vest i nešto što će značiti ogromne promene – ističe on.Na Tabanovcima hoćemo, dodaje, da povećamo broj traka, carinskih vaga...- Od 1. decembra smo uspostavili da nam radi fito sanitarna inspekcija, pokušaćemo dodatno da se približimo u carinama – rekao je predsednik i dodaje da žele i da nam carine rade 24 sata. Bilo je govora i o ovlašćenim ekonosmkim operaterima, dodao je Vučić. Hoćemo, kako kaže, da razgovaramo i oko zelene energije, što nije laka tema.- Kada neko kroči na beogradski aerodrom niko ga više neće zaustavljati u Skoplju ili Tirani i obratno - kaže predsednik.Odgovarajući na pitanja novinara o protestu u Tirani, predsednik Vučić je rekao da je zaista zadovoljan razgovorima sa Ramom i Zaevim, a da je na proteste navikao.- To je normalno u demokratijama i ne vidim nikakav poseban problem, ali mi se čini da su ti ljudi više okrenuti prošlosti – ističe predsednik i dodaje:- Osećao sam se odlično, doneli su mi lep čaj da popijem. Mislim da neki ljudi ne razumeju realnost i ne žive u sadašnjosti, a tek nemaju viziju budućnosti. Mislim da će ovo i Beogradu, i Skoplju, i Tirani doneti napredak – kaže on.- Ako nekome sve ovo odgovara to je BiH, a zašto ljudi nisu u tome, moja pamet ne dopire dotle, onda su oni mnogo pametniji od mene, ako vide probleme u svemu ovome – rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara zašto se i BiH nije priključila.- Moj posao je da vodim računa o interesima Srbije, dobro sam izračunao šta je u interesima Srbije – istakao je predsednik.