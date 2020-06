Z. USKOKOVIĆ | 27. jun 2020. 08:00 | Komentara: 0

PRIPADNIK navijačke grupe Crvene zvezde "Ultra bojs" Borivoje S. (30) ubijen je preksinoć oko 23 sata u šumi na Senjaku, posle kraćeg sukoba sa grupom mladića. Njemu je pucano u leđa i metak mu je prošao kroz srce. Borivojev drug Damir V. (59) nije hteo da čeka Hitnu pomoć, da ne bi gubio dragoceno vreme, već ga je stavio u svoja kola i odvezao u Urgentni centar. Uprkos naporima lekara, mladić je ubrzo izdahnuo.

Policija sada pokušava da utvrdi da li je susret dveju grupa muškaraca, koji je prethodio zločinu, bio ugovoren zbog navijačkih sukoba ili je reč o nekim neraščišćenim računima.

- Borivoje se pojavio sa nekolicinom prijatelja, u šumi, na uglu ulica Vase Pelagića i Vladimira Vučkovića - navodi izvor "Novosti". - U početku nije bilo povišenih tonova ni razmirica. Ipak, kako je razgovor odmicao, sve više su pojedinci "padali u vatru". Tada je došlo do koškanja između Borivoja i jednog mladića iz suprotnog "tabora". Pale su teške reči, a zatim i razmena udaraca pesnicama. Onda se i zapucalo.

ODUZETA VOZILA TEST na barutne čestice urađen je i ubijenom Borivoju S., kako bi se utvrdilo da li je i on pucao pre smrti. Pored toga, policija je privremeno zaplenila njegov džip "folksvagen tuareg", BMV kojim je ranjeni prebačen u bolnicu, kao i jedan "audi ku 5".

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pojedinci iz obe ekipe su bili naoružani, a kad je zapucalo, neki su se dali u beg, jer je praštalo na sve strane.

- Borivoje je potrčao, i on najverovatnije nije bio naoružan - navodi naš sagovornik. - Ipak, jedan od mladića iz suprotnog tabora je potrčao za njim i pucao. Samo jedan metak ga je pogodio u leđa, ali je bilo kobno to što mu je prošao kroz srce. Pao je, a ostali su panično krenuli da se razdvajaju, svako na svoju stranu. Pored teško ranjenog Borivoja ostao je Damir V., koji ga je ubacio u svoj BMV i odvezao do bolnice. Nažalost, nije mu bilo pomoći.

Na mestu sukoba ubrzo je došao veliki broj policijskih patrola, a uviđajna ekipa i u petak ujutru je nastavila da radi svoj posao.

- Na mestu događaja pronađeno je više od 10 čaura od metaka različitog kalibra - navodi naš izvor blizak istrazi. - Inspektori su metal-detektorima tragali za čaurama, jer je poprište sukoba bila cela šuma. Pronađen je i jedan pištolj. U toku je veštačenje tragova, kako bi se utvrdilo kome to oružje pripada, kao i da li je i ranije pucano iz njega.

Na okolnim zgradama i objektima postoje sigurnosne kamere, i policija je, u potrazi za napadačima, uzela snimke, kako bi se identifikovali svi akteri sukoba i pucnjave.

- Na jednom od snimaka zabeleženo je kako dvojica muškaraca trče Ulicom Vladimira Vučkovića - opisuje naš sagovornik. - Vide se i obrisi još nekoliko muškaraca sa druge strane šume. Snimci nisu oštri, dosta toga je nejasno, ali se nadamo da ćemo uspeti da otkrijemo sve učesnike sukoba.