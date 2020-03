S. J. M. | 19. mart 2020. 09:30 | Komentara: 0

ALEKSANDAR P. (53), koji je u nedelju uhapšen u Glogonjskom ritu zbog sumnje da je pokušao da obljubi šestogodišnjeg dečaka, prema nezvaničnim informacijama i ranije je napadao decu. Kako smo saznali, on je ranije osuđivan za istorodna krivična dela, a meštani ovog dela beogradske opštine Palilula sećaju se da je najverovatnije isti čovek, pre šest godina, učinio slično nedelo, ali u susednom Jabučkom ritu. I tada je izvesni A. P., kako su objavili mediji, namamio devetogodišnjaka u svoju kuću, skinuo ga golog, kao i sebe, i dodirivao ga.Dečak je, inače, sa roditeljima živeo u Švedskoj, a u Jabučki rit tada je došao kod babe. U blizini je živeo i A. P. koji je u kući imao pse, zečeve i golubove. Decu je često okupljao da bi im pokazivao te životinje i da bi se igrali s njima. Tako je namamio i tog dečaka iz Švedske. Odveo ga je iza kuće, skinuo mu trenerku i gaćice. Zatim je skinuo i sebe i dodirivao ga. Međutim, dečak je uspeo da se spase.Kako je kasnije ispričala dečakova baba, mališan se plašio da potrči i pokuša da pobegne, jer bi taj čovek mogao da krene za njim i da ga stigne. Zato ga je molio da ga pusti da ide kući, na šta je A. P. nakon nekog vremena i pristao, ali mu je zapretio da nikome ništa ne sme da kaže. Dečak se plašio i ćutao, ali je ipak sutradan sve ispričao ukućanima. Njegov otac je pozvao policiju, koja je došla i uhapsila A. P.S obzirom na to da je ovaj čovek, kako su meštani Jabučkog rita pričali, često kod sebe okupljao decu iz kraja, strahuje se da ovo nisu dva jedina slučaja njegovog napastvovanja mališana. Policija proverava da li ima još dečaka u ta dva prigradska naselja koje je seksualno napadao. Takođe se proverava da li u njegovom telefonu ima pornografskih slika ili snimaka dece koje je on napravio.Šestogodišnjeg dečaka u nedelju je spasla majka, koja ga je tražila po dvorištu, a onda čula njegovo zapomaganje iz pomoćnog objekta u kojem je živeo Aleksandar P. Utrčala je unutra i otrgla dete od manijaka. Kada je stigla policija, Aleksandar P. je presekao sebi vene, ali su rane bile lakše, pa mu je odmah posle saslušanja određen pritvor do 30 dana.MEŠTANI Glogonjskog rita su Aleksandra P. sažaljevali jer je siromašan i često su mu pomagali. Važio je za mirnu i povučenu osobu. Čak su mu pomagali i roditelji dečaka kojeg je zlostavljao u nedelju i u čijem je komšiluku živeo i radio kao čobanin u jednom poljoprivrednom gazdinstvu.