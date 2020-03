Novosti Online | 10. mart 2020. 14:07 |

Jelenina poznanica i prijateljica N.R.K. danas je bila jedan od svedoka u slučaju ubistva Jelene Marjanović, a sa ubijenom pevačicom se upoznala preko muža koji je sarađivao sa Zoranom Marjanovićem.





N.R.K. je rekla da je Jelena imala težak odnos sa svekrom, to jest sa Zoranovim ocem i dodala da je sa ostalim ukućanima imala korektan odnosi.





Svedok je navela i da je Vladimir, Zoranov otac, odlučivao o svemu, i da se pitao sve za Janu, da je čak odlučivao kada će Jana ići kod lekara.





- Stalno je zvao jelenu i pitao je kada će kući, kada je jela Jana i slično. Jelena mi ie govorila da joj takvo ponašanje Zoranovog oca smeta. Ona se nije viđala sa prijateljicama niti izlazila mnogo iz kuće. Nas dve smo se viđale kada se sastanu naši muževi ili kada idemo na Jelenin nastup - ispričala je N.R.K i dodala:





Nakon što smo suprug i ja dali iskaz u policiji povodom Jelenine smrti Zoran je pozvao mog supruga i rekao mu: pozdravio te M.J., kaže da si dobar momak.





N.R.K. je rekla da zna da je Jelena trčala i trenirala neku vrstu boksa.





Svađala se sa svekrom





N.R.K. je ispitana u svojstvu svedoka na dan 27. novembra 2017. godine, kada je izjavila: - Ja Jelenu i Zorana poznajem od 2008. godine, upoznala sam ih preko mog supruga koji takođe ima kao i Zoran studio pa su njih dvojica zajedno sarađivali. Događalo se da kada njih dvojica rade u studiju nas dve provodimo vreme u Zoranovoj i Jeleninoj sobi družeći se, a događalo se da svo četvoro porodično provodimo vreme zajedno.







- Za Jelenu mogu da kažem da je bila jedna izuzetno vedra i vredna žena, znam da je jako puno radila u kući u kojoj je živela, a što se samog braka između nje i Zorana tiče smatram da je bio brak sasvim OK, da su se svađali kao i svi što se svađaju u braku, dakle ništa ne bih izdvojila. Jelena se nije žalila na Zorana nego na zajednicu, svađala se sa svekrom, a imala je protiv to što je zapravo sve u kući radili i za Zoranovog brata kao i za njegovu tadašnju devojku. Sve u svemu Jelena se najviše žalila na svekra, svekar se u toj kući za sve pitao, npr. dete nikada nije ni išlo u dom zdravlja i ne znam da li je imala knjižicu već bi je on lečio, recimo kada bi imala prehladu. Znam da se događalo da kada dođu kod nas kući da svekar Jelenu zove na mobilni telefon jako puno puta da je pita kada će da dođu kući. Zoranov otac se pitao za sve pa čak i u vezi sa radom studija i muzikom koju je Zoran u studiju pravio pa se događalo da mu kaže da to ništa ne valja pa bi Zoran menjao kako je njegov otac želeo. - Ja sam Jelenu poslednji put videla za Janin rođendan, u nekoj igraonici, znači 05. februara 2016. godine, a ne znam kada smo se poslednji put čule, mislim da jesmo posle tog viđenja. Nekih 40 dana iza smrti Jelene ja sam davala izjavu u policiji.





Danas je svedočila i M.Š., lekar opšte prakse, koju je Jelena zamolila da nekada da uput njenoj majci Zorici za lekara specijalistu.





- Poslednji put sam se čula sa Jelenom 2. aprila 2016. godine u 16 i 43 sati. Dopisivale smo se porukama, jer me je Jelena zamolila da joj kažem kakvi su rezultati njene majke...Kasnije sam saznala da je ona nestala - kazala je M.Š.