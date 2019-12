Tanjug | 26. decembar 2019. 11:20 > 11:42 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas pre podne rekonstruisani regionalni put Velika Plana - Smederevska Palanka, na šta su meštani tog dela Srbije, kako kažu, čekali nekoliko decenija.Vučić je istakao da taj put mnogo znači građanima tog dela Srbije.Građani su predsednika dočekali i sa transparentima zahvalnosti, a na jednom je pisalo "Čekali smo pola veka, hvala predsednice".Vučić je obilazak započeo na mostu preko potoka Guberaš, koji se nalazi na toj trasi dugoj 13,5 km zajedno sa ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović, direktorom Puteva Srbije Zoranon Drobnjakom i predstavnicima izvođača radova.Predsednik će se, na drugom kraju rekonstruisanog puta, u Smederevskoj Palanci, obratiti javnosti.Na tom mestu, u očekivanju predsednika, još oko 10 sati okupio se veliki broj građana.Među njima su i osnovci iz obližnje škole koji su, kako su rekli za Tanjug, želeli da vide predsednika.Građani su nosili transparente "Aleksandre, najveći Srbine", "Pozdrav dragom prijatelju Aleksandru Vučiću Velika Plana", "Kusadak je uz Vučića", "Smederevska Palanka svim srcem uz Vučića".Saobracajnica, koju je predsednik obišao, povezuje Smederevsku Palanku sa Koridorom 10.Ukupna dužina deonice regionalnog puta (IIA, 147) od Smederevske Palanke do Velike Plane je 13,5 kilometara, od cega je rekonstruisano 9,83 kilometra, a izgraden je i novi most preko potoka Guberaš.Most preko potoka Guberaš je u poplavama bio potpuno uništen i sada je sagrađen potpuno novi.Obim radova je takav da je, iako je rečo rekonstrukciji, uraden potpuno nov put.Radovi na rekonstrukciji počeli su polovinom jula.Građani su godinama tražili da se uradi taj put, jer je najbrža veza izmedu Smederevske Palanke i Velike Plane.Ukupna vrednost radova, uključujući i radove na mostu, iznosi 598,76 miliona dinara bez PDV-a (718,51 miliona sa PDV-om), od cega je 577,5 miliona za trasu puta i 21,2 milion za most.Na prvih šest kilometara puta u potpunosti je izvršena zamena kolovozne konstrukcije sa kompletnom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i opremom puta.Na preostalih 3,83 kilometra puta izvršeno je novo asfaltiranje, takođe, sa horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom i opremom puta.Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas okupljenim građanima u Smederevskoj Palanci da je došao u taj kraj da pokaže da država brine o svim građanima i da su i Smederevska Palanka i Velika Plana važni koliko i veliki gradovi, a da je život običnih ljudi najvažnija stvar.Vučić je nakon obilaska rekonstruisanog regionalnog puta Velika Plana - Smederevska Palanka, na šta su meštani tog dela Srbije čekali nekoliko decenija, rekao da nije došao tamo zašto što je to remek delo, kojih, kako je primetio, već imamo u izgrađenim autoputevima, koji 70 godina nisu građeni."Došao sam da vam kažem koliko je važno da pokažemo pažnju i drugačiji odnos prema običnim ljudima, da su nam Velika Plana i Smederevska Palanka važni koliko i veliki gradovi i da nam je život običnih ljudi najvažnija stvar", poručio je Vučić.U tom smislu, najavio je da će u narednom periodu 900 miliona evra biti uloženo u 5.000 km regionalnih i lokalnih puteva.Vučić je primetio da je put koji je danas obišao poslednji put obnovljen 1983. godine, i to delimično."Bilo je potrebno 36 godina da bude nov put, da povežmo 80.000 stanovnika ova dva grada. Time smo stvorili nove uslove za dolazak investitora", istakao je Vučić.On je dodao da se razgovara sa korejskom kompanijom, koja će, ukoliko dođe u Srbiju, u tom kraju otvoriti novih 700 radnih mesta, što znači da će 700 porodica biti obezbeđeno.Razgovara se, kaže, i sa Rusima i drugim prijateljima oko prozivodnje vagona, što bi, kaže, bila nova injekcija za Smederevsku Palanku, ali i za Kraljevo."Da ne mislite da smo, kada se jednom pojavim, stali da radimo. Ne. Radićemo dalje, jer hoćemo da ovde ljudi žive bogatije, da nam se ljudi vrate iz inostranstva", poručio je Vučić.