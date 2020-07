Novosti Online | 09. jul 2020. 19:10 | Komentara: 0

MERE važe samo za teritoriju Beograda, ali odluke se, prema njenim rečima, donose u odnosu na aktuelnu epidemiološku situaciju, pa o merama odlučuju lokalne samopuprave.- Većina zemalja sada pooštrava mere, u skladu sa tim mi smo poptuno zabranili javna okupljanja koja broje više od 10 osoba, limitiran je i broj osoba koji mogu da budu u zatvorenim prostorima - kaže dr Darija Kisić Tepavčević za medije.Mere važe samo za teritoriju Beograda, ali odluke se, prema njenim rečima, donose u odnosu na aktuelnu epidemiološku situaciju, pa o merama odlučuju lokalne samopuprave.Na pitanje zašto nije uveden policijski čas, ona odgovara:- Takva vrsta zabrane je imala smisla u momentu prvog uzlaznog toka, kada smo hteli da zaštitimo najstarije i najugroženije sugrađane. Izvesno je da će epidemija da traje i da ćemo dugo morati da se borimo sa kovidom 19. Bolest je prevazišla zdravstvena pitanja.Ono što bi, smatra ona, dalo najviše efekta da svi budemo u karantinu 14 dana, ali to nije održivo.- Moramo da prihvatimo činjenicu da moramo da budemo jedan organizovan tim - dodaje.Na pitanje da li postoji mogućnost da se policijski čas ipak uvede ona navodi da svako zatvaranje ispod 14 dana ne daje rezultate.- Mere izolovanih dana u karantinu ne daje efekte dugoročno, kratkoročno daje ako se želi postići nešto - nabaviti respiratore i opremu, navodi ona i objašnjava da je to i urađeno na početku epidemije kada je ta mera bila neophodna.Kada su u pitanju protesti, ona navodi da svako okupljanje ljudi jeste faktor rizika.- Masovna okupljanja za vreme pandemije jesu faktor rizika i moraju se izbegavati. Svako mora da zna da je to faktor visokog rizika - objašnjava.Efekti ovih protesta videće se za 5 do 10 dana.(B92)