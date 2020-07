02. jul 2020. 20:28 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se na dve nedelje se zatvarju noćni klubovi i slavovi od 23 časa do 6 ujuturu, kafići i studentski domovi.Od ponedeljka se uvode kazne za one koji u tržnim centrima i javnom gradskom prevozu ne nose maske. Svi koji ne poštuju ovu meru platiće kaznu između 5.000 i 6.000 dinara. U zatvorenom prostoru biće dozvoljeno okupljanje do 100 ljudi, a na otvorenom 500 ljudi.Vučić je dodao da će ako ove najnovije mere ne budu dovoljne ići će se na dodatne mere."Da sam mogao da odlučujem sam, zatvorio bih Beograd i uveo policijski čas", dodaje i objašnjava da je to rešenje najbrže. Više o tome da li će biti zatvoren Beograd čitajte KLIKOM OVDE!