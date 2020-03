Lj.B.- I.M. | 27. mart 2020. 17:38 | Komentara: 0

- Pripremamo testove i spremamo se za malu maturu – rekao je on.





PITANjA IZ DRUGOG POLUGODIŠTA





Kada je rečo pitanjima i zadacima na testu, Ranđelović ističe da će i gradivo iz prolećnog polugodišta osmog razreda biti uključeno.





Proba male mature biće održana odmah posle Uskrsa i to onlajn putem. Učenici osmog razreda sigurno će imati malu maturu, bez koje nema upisa u srednju školu, a sada razrađujemo različite scenarije. Takođe, prijemni ispiti za učenike koji žele da se upišu u odelenja za talente u gimanzijama biće održan onlajn. Ovo je za "Novosti" rekao ministar prosvete Mladen Šarčević. On je naveo da mala matura ove godine neće biti preskočena zbog vanrednog stanja.I Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja koji priprema testove, smatra da proba male mature i mala matura treba da budu održane:- Ako me pitate da li će biti probne male mature ove godine, odgovor je, naravno, da. Đacima će biti veoma korisno, čak i u ovim uslovima, da isprobaju svoja znanja, da blagovremeno uoče nedostatke i da u predstojećem periodu te nedostatke isprave. Dakle, nije najbitnije da obrazovni sistem ima sve podatke o trenutnom znanju đaka, nego je to sada najbitnije samim đacima, njihovim roditeljima i nastavnicima.On naglašava da da kada je reč o formi ovogodišnje probne male mature vredi još razmisiti.- Jedna mogućnost je da to bude u istoj formi kao i ranijih godina, "papir-olovka', samo kasnije, u maju ili junu, kada prestanu vanredne mere i kada deca budu mogla da uđu nazad u škole. Druga mogućnost je u skladu sa odličnim iskustvima online nastave, koja je izvanredno prihvaćena i kod đaka i kod roditelja, da se pređe na neki vid online polaganja. U tom drugom slučaju, nema smetnji da se takav ispit izvede već u drugoj polovini aprila.Zavod za vrednovanje kvaliteta priprema zadatke i pitanja za obe varijante - i štampanu i online, a radiće se prema uputstvima koja dobijemo iz Ministarstva – navodi Ranđelović. - Ako me pitate za završni ispit, malu maturu, odgovor je ponovo da - biće i na kraju ove školske godine. Veoma je važna njena sertifikaciona uloga, jer po zakonu deca ne mogu da završe osnovnu školu bez polaganja male mature, a još je važnija njena selekciona uliga - jer đaci dobijaju priliku da idu u željenu srednju školu, na osnovu rezultata sa male mature. Obzirom na važnost ovog ispita, bilo bi jako bitno da on bude sproveden na klasičan način, kao i ranijih godina, čak i po cenu da to bude kasnije, možda čak i početkom jula. Zavod se priprema da štampa testove za taj ispit, kao i za uvođenje novina vezanih za elektronsko.pregledanje.- Najpre, zbog značaja tih metodskih jedinica, ali i zbog toga što đaci ništa ne gube od nastave tokom vanrednog stanja, nastava se obavlja preko RTS i korišćenjem novih tehnologija i sve što je potrebno od znanja za završni ispit, oni će čuti i naučiti. Mi se iskreno nadamo da će uvođenje novih tehnologija u obrazovanje proizvesti još bolje rezultate na maloj maturi.