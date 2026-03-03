"POSPANI DŽO TROŠIO NOVAC NAŠE ZEMLJE DAJUĆI MU SVE": Tramp nazvao Zelenskog ukrajinskim osnivačem putujućeg cirkusa
AMERIČKI predsednik Donald Tramp nazvao je Vladimira Zelenskog ukrajinskim Fineasom Tejlorom Barnumom, osnivačem čuvenog putujućeg cirkusa iz 19. veka u Sjedinjenim Državama.
- Pospani (bivši američki predsednik) Džo Bajden trošio je svo vreme i novac naše zemlje dajući sve ukrajinskom F.T. Barnumu (Zelenskom!). Stotine milijardi dolara. I dok je poklonio toliko (oružja) najvišeg kvaliteta (besplatno!), nije se potrudio da ga zameni - napisao je Tramp na društvenoj mreži Iks.
Ranije je američki lider izjavio da je Barnum bio čovek koji je mogao da „proda bilo šta, bilo kada“ – bez obzira na to da li je to funkcionisalo.
F.T. Barnum je bio američki preduzetnik, šoumen i jedan od osnivača masovne industrije zabave 19. veka. Postao je poznat kao tvorac muzeja kurioziteta u Njujorku, organizator senzacionalnih izložbi i turneja i suosnivač poznatog putujućeg cirkusa. Barnum se smatra jednim od osnivača modernog šou-biznisa i agresivnog PR-a, poznat po svojoj formuli „publika želi spektakl“.
(Sputnjik)
