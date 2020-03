Novosti Online | 22. mart 2020. 21:46 > 22:25 |

- Dali su primer Hajnana, provincije veličine Srbije, samo su merama izolacije i samoizolacije za 29 dana zaustavili epidemiju i imali su jako mali broj zaraženih - naveo je pulmolog.





Kako je naveo dr Nestorović, kolega iz Kine mu je rekao da je imao pacijenta koji je tek posle 6. puta bio pozitivan.





- Imali su pacijenta kojeg su 5 puta testirali i svih 5 puta je bio negativan. Tek 6. put je test bio pozitivan - rekao je pulmolog.





LONČAR: VIRUS JE ŽIVA MATERIJA KOJA SE MENjA







Ministar zdravlja rekao je da je procena kineskih stručnjaka da bi građani morali da se pridržavaju propisanih mera 29 dana da bi se situacija stabilizovala.



On je za Radio-televiziju Srbije naveo da su kineski stručnjaci tu procenu izneli uporedjujući Srbiju sa oblastima u njihovoj zemlji sa sličnim brojem stanovnika i na osnovu svog iskustva u borbi protiv COVID19.



Lončar je naveo i da će tim medicinskih stručnjaka iz Kine do sutra popodne predstaviti set mera koje su se u njihovoj zemlji pokazale kao dobre, a da su oni zadovoljni dosadašnjim merama koje je Srbija preduzela.



Ministar je kazao i da je od 222 osobe koje su testirane pozitivne na COVID19 131 do sada hospitalizovano, da se 15 nalazi na respiratorima, od toga troje "u prilično lošem stanju", zbog drugih oboljenja koja takođe imaju.



Najavu potencijalno oštrijih mera ograničenja kretanja građana Lončar nije nazvao "drastičnijim", već merama koje spasavaju živote, a ocenio je da građani i dalje nisu dovoljno ozbiljno shvatili situaciju.



Lončar je dodao da ako građani primete ljude koji su nedavno došli iz inostranstva a koji krše mere samoizolacije trebaju da budu upozoreni i prijavljeni.



"Naravo da će oni biti sankcionisani", zaključio je Lončar.







Pulmolog i alergolog Branimir Nestorović je kao gost na TV Prva, a govoreći o korona virusu u našoj zemlji, naveo da su kineski lekari razgovarali sa našim stručnjacima, te da je najpre rečeno da smo uradili sve kako treba.- Stiglo je 6 lekara, pulmologa, epidemiloga i jedan psiholog jer je ljudima jako teško da budu sami u izolaciji. Sve što su nam rekli, mi smo već uradili. Prvo su rekli da mora da bude stroga izolacija. Kažu da je najveći problem u Kini bila porodica, jer su članovi prenosili jedno na drugog. Sledeća stvar je bila da se izdvoje specijalizovane bolnice, mi smo to već uradili. Treća stvar je bila nabavka opreme - naveo je Nestorović.On je naveo da epidemija opada kada 60 do 70 odsto stanovnika postane zaraženo.Kako je objasnio dr Srđa Janković, imunolog u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, ogromna većina zaraženih koronom umre jer virus toliko ošteti alveole u plućima, napunih tečnosšću, da više ni uz respirator kiseonik ne može da stigne do njih.- Njegova glavna osobina je da se po jutru dan ne poznaje - rekao je dr Janković.