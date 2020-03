V. C. SPASOJEVIĆ | 17. mart 2020. 07:30 |

STARIJI od 65 godina, oni koji imaju decu mlađu od 12 godina i svi hronični bolesnici koji su zaposleni u javnoj upravi, od danas će raditi od kuće. Starijima od 65 godina zabranjen je izlazak na ulice zbog njihove lične bezbednosti, s obzirom na širenje virusa korona.Ukoliko stanje danas bude isto kao i u ponedeljak, kada su se stariji građani, kao najugroženiji, oglušili o apel vlasti i stručnjaka da ostanu u svojim domovima, država će biti prinuđena da uvede novčane kazne do 150.000 dinara.Ovo je najavila premijerka Ana Brnabić, i ocenila da je situacija sa građanskom disciplinom - zabrinjavajuća.- Smanjivanje broja vozila gradskog prevoza u Beogradu trebalo je da obeshrabri ljude da idu bilo gde. To se nije desilo i ako se ovako nastavi, uvešćemo policijski čas. Uradiću to kao predsednica Vlade, 100 odsto sam sigurna da će me predsednik u tome podržati, kako bismo prošli ovu krizu. Sve se isto desilo u Italiji, dok nije došao dan kad su imali 2.000 mrtvih i sada svi sede u kući. Da li želite da dođe taj dan i da to uradimo našim zdravstvenim radnicima - zapitala je premijerka.

Ona je poručila da naši najstariji neće biti uskraćeni za hranu, vodu, lekove, medicinsku pomoć, navodeći da ima veliki broj volontera koji žele da pomognu:- Sve će se rešiti, za toliko smo odgovorni. Sve ćemo obezbediti, samo sedite u kući. Za ovo je potrebna samodisciplina i ogromna doza solidarnosti - rekla je Brnabićeva, i dodala da su uvedeni posebni brojevi telefona na kojima penzioneri mogu da zatraže pomoć.Najavila je, takođe, da se od danas zatvaraju svi šalteri u državnoj upravi, lokalnim samoupravama i javnom sektoru.- Imamo ogromnu gužvu u Upravi za agrarna plaćanja i PIO fondu, jer su ljudi očekivali da će zbog vanrednog stanja biti manje ljudi, pa su dolazili da se raspituju za razne stvari. Zatvorićemo šaltere i na lokalnom nivou.Biće produženo i važenje ličnih dokumenata do isteka vanrednog stanja, a plaćanje računa odlaže se za tri meseca. Ograničava se i rad restorana i kafića, tako što se određuje tačan broj gostiju po kvadratu.Građani koji dolaze iz zemalja u kojima je žarište epidemije, iz Italije, Španije, Austrije i Švajcarske, moraće da provedu u karantinu 28 dana, a oni koji stižu iz drugih država u samoizolaciji 14. Država će otvoriti nekoliko karantina širom zemlje. Ukoliko građani prekrše ove mere predviđene su kazne do 150.000 dinara.- Odlučili smo se za novčane kazne jer je nezahvalno i nebezbedno stavljati ih u zatvor, gde bi mogao preko njih da uđe virus, ali ako drugi put prekršite pravilo samoizolacije, videćemo šta dalje - kazala je premijerka.Vlast je još jednom preporučila da svako ko može radi od kuće, a kad je u pitanju proizvodnja, da rade po smenama i u manjim grupama. Neke firme obezbedile su zaštitne maske, a važno je i poboljšanje kompletne higijene na poslu.U ovom trenutku tržni centri neće biti zatvoreni, jer se nije pokazalo da su problematični kao kafići, u kojima je ogroman broj mladih koji bi, inače, bili u školi.VLADA Srbije je odlučila da na listu zabrane izvoza stavi i lekove u periodu od narednih 30 dana.- Ograničićemo kupovinu maski i rukavica, kao i sredstava za dezinfekciju. Jedan čovek će moći da kupi po 10 maski i 10 pari rukavica, odnosno dva veća ili pet manjih pakovanja sredstava za dezinfekciju. Žao mi je i osećam se lično poraženo što ovakve mere moramo da uvodimo. To nije samo dokaz da nema discipline, nego nema skoro nikakve solidarnosti, što je poražavajuće - rekla je Brnabićeva.

VUČIĆ: BORBA ZA RODITELjE



PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić juče je i putem instagram-naloga "Budućnostsrbije" još jednom pozvao starije od 65 godina da ostanu kod kuće, zbog situacije sa virusom korona.On je poruku poslao uz fotografiju od 6. aprila prošle godine, tokom posete Žabarima, na kojoj razgovara sa dve starije žiteljke tog mesta.- Borba koja je pred nama je pre svega borba za naše roditelje, za naše starije, ali i za budućnost naše Srbije. Zatvara se život da bismo sačuvali život. Molim sve starije od 65 godina da ostanu u svojim kućama. Koliko će ovo trajati, zavisi od nas, naše discipline, odgovornosti i solidarnosti. Borićemo se i pobedićemo - poručio je Vučić uz heštag #ostanikodkuće.

U SUDOVIMA SAMO NAJHITNIJI PREDMETI

SUDOVI i tužilaštva dobijaju, kako saznaju "Novosti", preporuku Ministarstva pravde, a na sugestiju premijerke, da se u slučajevima krivičnog dela preprodaje maski, medicinskog materijala i dezinfekcionih sredstava, bilo na crno, bilo po povišenim cenama, suprotno merama Vlade - postupa po hitnom postupku i da kazne budu velike. Kako saznajemo, onaj ko bude uhvaćen sa virusom korona na ulici, odmah će biti prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu.Predstavnici Ministarstva pravde sreli su se sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Bautut", Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva, četiri apelaciona suda i tužilaštva... Saglasili su se da se izmeni način rada sudova i tužilaštava, tako što će se obavljati samo poslovi koji su najhitniji.Kako saznajemo, najverovatnije će biti zatvoreni sudski šalteri, već će građani pismena slati poštom. Održavaće se samo pretresi i ročišta u hitnim predmetima...

LINK SA ANGELOM

RAZGOVOR predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koji je trebalo da bude održan juče putem video-konferencijske veze, pomeren je za danas u podne. Razlog odlaganja je, kako smo nezvanično saznali, to što je održan telefonski samit lidera EU zbog pandemije virusa korona. Vučić i Merkelova treba da razgovaraju o Kosovu, evropskim integracijama, bilateralnim odnosima, situaciji u regionu. Prvobitno je predsednik Srbije trebalo da putuje u Berlin na sastanak sa nemačkom kancelarkom, ali je sastanak odložen zbog pandemije virusa korona.

LAVROV NE DOLAZI

POSETA Srbiji ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, koja je planirana za 25 i 26. mart, odložena je zbog situacije izazvane epidemijom. O tome su se u jučerašnjem telefonskom razgovoru dogovorili Lavrov i srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Takođe, dogovorili su se da Lavrov poseti Srbiju nakon završetka vanrednog stanja u našoj zemlji. Dačić je zamolio kolegu za pomoć u nabavci dodatne medicinske opreme koja bi bila neophodna u slučaju naglog porasta broja obolelih. Ruski ministar obećao je da će Rusija, kao i uvek, pomoći Srbiji.

NOVI SAD I NOVI PAZAR

HAPŠENjA ZBOG LAŽI

NOVOSADSKA policija uhapsila je B. S. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje panike i nereda. Sumnja se da je, u svom preduzeću, nakon svađe sa kolegom, neistinito izjavio da je bio u društvu sa osobama zaraženim virusom korona, što je izazvalo strah i paniku među zaposlenima. B. S. je određeno zadržavanje do 48 sati.Istovremeno u Novom Pazaru privedeno je više osoba iz tog grada i jedan državljanin Slovenije, koji su širili paniku. Oni su u nedelju, nakon što je proglašeno vanredno stanje, obučeni u bela odela i sa maskama na licu zaustavljali građane i zbijali šale u vezi sa virusom.

POLICAJCI DOSTAVLjAČI

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova biće angažovani, zajedno sa zaposlenima u nadležnim službama Grada Beograda, na pomoći stanovništvu koje ne može da izlazi iz svojih domova zbog proglašenog vanrednog stanja - saopšteno je juče iz kabineta ministra Nebojše Stefanovića.Oni će dostavljati hranu, lekove i sve druge neophodne stvari.